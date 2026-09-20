El Manchester City logró una emocionante y valiosa victoria a costa de su invitado, el Sunderland, por 5-3, en el partido que los enfrentó la tarde de este domingo en el estadio Etihad, dentro de las competiciones de la quinta jornada de la Premier League inglesa.

La cadena "WhoScored" confirmó que el Manchester City posee actualmente la racha de victorias consecutivas más larga en la Premier League esta temporada, tras haber ganado sus cinco primeros partidos, señalando que es el único equipo de la competición que logra el pleno, con un porcentaje de victorias del 100%.

Esta cifra refleja el fuerte comienzo que ofrece el equipo celeste, tras haber conseguido sumar todos los puntos disponibles durante las cinco primeras jornadas, situándose de forma temprana en lo más alto de la tabla de clasificación.

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Por su parte, la cadena francesa "Stats Foot" reveló una nueva cifra histórica para el Manchester City, después de que ganar los primeros cinco partidos de una temporada de la primera división se convirtiera en un logro que el equipo consigue por quinta vez en su historia.

La cadena aclaró que el Manchester City ya había logrado ganar sus cinco primeros partidos de una temporada de la primera división durante las temporadas 1912-1913, 2015-2016, 2016-2017 y 2023-2024, antes de repetir la hazaña de nuevo en la temporada actual.

De este modo, el equipo sigue escribiendo un nuevo capítulo en su historia, tras haber conseguido alcanzar un comienzo perfecto de temporada por quinta vez.

Maresca entra en una lista especial y Haaland logra una cifra destacada

El asunto no se detuvo en las cifras del Manchester City, sino que se extendió a su entrenador italiano Enzo Maresca, quien continuó su comienzo perfecto con el equipo en la Premier League. Según la cadena de estadísticas "Squawka", Maresca ha ganado todos sus cinco primeros partidos en la Premier League desde que asumió las riendas del Manchester City.

Maresca se convirtió en el sexto entrenador únicamente en la historia de la competición en ganar sus cinco primeros partidos con un solo club, uniéndose a una lista que incluye a Carlo Ancelotti, Pep Guardiola y Ole Gunnar Solskjaer, cada uno de los cuales ganó sus primeros 6 partidos, junto a Craig Shakespeare y Maurizio Sarri, quienes ganaron sus primeros 5 partidos.

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Asimismo, el noruego Erling Haaland siguió escribiendo cifras destacadas en la Premier League, tras haber logrado sacudir las redes del Sunderland durante el partido de hoy. La cadena "Squawka" señaló que Haaland ha marcado ante todos los equipos a los que se ha enfrentado en la Premier League, después de añadir al Sunderland a la lista de sus víctimas.

Esta cifra confirma la notable presencia goleadora del delantero noruego, quien continúa imponiéndose como uno de los nombres ofensivos más destacados de la competición, gracias a su capacidad para marcar ante los distintos rivales a los que se ha enfrentado desde su incorporación al Manchester City.