Maresca dispara contra los críticos del City y todas las miradas están puestas en Guardiola

Enzo Maresca defendió las celebraciones de los jugadores del Manchester City tras la victoria por 3-0 sobre el Liverpool en Anfield, rechazando las críticas que recibió el equipo y asegurando que el triunfo fue motivo de una gran alegría para los futbolistas y el cuerpo técnico, pese a la polémica surgida en torno al caso financiero del club.

Maresca, al ser preguntado sobre los cuestionamientos de algunos analistas y medios de comunicación a las celebraciones del City, respondió: "¿Críticas por qué? ¿Qué quieren que hagamos? Trabajamos cada día para ganar partidos, y eso es lo único en lo que pensamos y en lo que ponemos nuestra concentración".

Y añadió: "El resto son solo cuestiones externas con las que tenemos que lidiar, pero dentro del campo sentimos una felicidad enorme, y no pueden imaginarse la magnitud de la alegría dentro del vestuario".

El encuentro del domingo, disputado en Anfield, supuso la primera aparición del Manchester City después de la resolución de una comisión independiente que declaró culpable al club de cargos relacionados con la violación de las normas financieras de la Premier League, decisión que la entidad ha recurrido.

Tras el pitido final, el noruego Erling Haaland se mostró visiblemente emocionado ante la afición del City, entre la que se encontraba su padre, Alf-Inge, mientras que Maresca expresó su alegría por la victoria agitando los puños, en imágenes que generaron preguntas y críticas mediáticas.

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En la misma línea, el capitán del equipo, Rúben Dias, defendió las celebraciones de los jugadores y respaldó la postura de su entrenador: "Apoyo totalmente lo que ha dicho el entrenador; fue una victoria en Anfield, y eso fue una prueba de lo importante que es para nosotros".

Sobre la reacción del equipo ante la resolución de culpabilidad, el defensa portugués agregó: "Estamos muy tranquilos y confiamos en el club".

Las declaraciones de Maresca se produjeron durante la conferencia de prensa previa al enfrentamiento con el Paris Saint-Germain, programado para el miércoles en la Champions League, que será el primer partido que el Manchester City dispute en su estadio desde que se conoció la resolución.

Las miradas también se dirigen a Pep Guardiola, cuya presencia se espera en el Etihad para seguir el partido, después de haber dirigido al equipo durante 10 años, en los que conquistó 20 títulos, antes de su marcha al final de la temporada pasada.

Maresca dijo sobre el regreso del técnico español al estadio: "Este lugar fue como su casa durante 10 años por todo lo que hizo aquí. Es algo emocionante para todos, y también para la afición", aunque todavía no está claro si Guardiola dirigirá unas palabras a los aficionados o a sus antiguos jugadores antes del inicio del encuentro.

Guardiola había enviado un mensaje de apoyo al Manchester City a través de las redes sociales tras conocerse la resolución, reafirmando su respaldo al club y a su afición, al escribir: "Quiero que todos los aficionados del Manchester City en todo el mundo sepan que estoy aquí, y con más apoyo que nunca".

Y concluyó su mensaje: "Permítanme ser claro: superaremos esta adversidad juntos".