El italiano Enzo Maresca, entrenador del Manchester City, reveló una mala noticia sobre Antoine Semenyo, estrella del equipo, y también generó preocupación respecto a su compañero Erling Haaland.

En una rueda de prensa celebrada antes del partido de la Liga de Campeones de Europa previsto para mañana martes, contra el AEK Atenas, Enzo Maresca, entrenador del City, confirmó la lamentable noticia sobre el delantero ghanés Antoine Semenyo, que sufrió una lesión en el ligamento lateral de la rodilla.

Maresca dijo que Semenyo estará ausente durante 8 semanas, lo que supone un duro golpe para el City, que logró una importante victoria por 3-2 sobre el Ipswich Town, gracias a un doblete de Erling Haaland y un gol de Phil Foden.

El técnico italiano también comentó el estado de su delantero noruego, que abandonó el partido sintiéndose indispuesto: «Erling Haaland podría estar disponible mañana. Ya veremos. Tenemos una sesión de entrenamiento hoy y aún tenemos algunas dudas».

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Y añadió: «Ayer estaba bien y se sentía mejor. En cuanto al resto, están bastante bien. El único que probablemente estará ausente durante ocho semanas es Antoine Semenyo».

El diagnóstico de la lesión de Semenyo resultó ser menos grave de lo previsto en un principio, pero su ausencia privará al Manchester City de una opción ofensiva fundamental durante casi dos meses. Maresca explicó: «Al principio pensamos que su lesión sería más grave. Tras la resonancia magnética que le hicimos ayer, nos quedamos más tranquilos: es menos grave de lo que temíamos. Estará ausente durante ocho semanas. Lo más importante ahora es su recuperación total. Cuando regrese en diciembre, será como un jugador nuevo. Es una lesión en el ligamento lateral, no una lesión muscular».



Esta ausencia podría ofrecer una mayor oportunidad a Phil Foden, que marcó un gol en la portería del Ipswich.

El City sigue líder de la Premier League tras siete victorias consecutivas, y ahora espera volver a la senda del triunfo en la Liga de Campeones de Europa tras su derrota ante el Paris Saint-Germain, recibiendo al AEK Atenas en el Etihad Stadium.