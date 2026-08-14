Enzo Maresca, director técnico del Manchester City, subrayó la importancia del inminente enfrentamiento ante el Arsenal, previsto para el domingo en el estadio Millennium de Cardiff, la capital galesa, en el marco de la Community Shield inglesa.

El partido reviste una importancia especial para Maresca, al tratarse de su primer encuentro oficial al frente de la dirección técnica del Manchester City, con el arranque de la nueva temporada.

Maresca declaró durante la rueda de prensa previa al partido: "El Arsenal ha demostrado a lo largo de los últimos años que es un rival constante y fuerte; es un gran equipo construido por Mikel Arteta. Han ofrecido un rendimiento asombroso y han mostrado lo fuertes que son últimamente. Pero, al mismo tiempo, nosotros somos el Manchester City, y buscaremos reducir la distancia y competir con fuerza".

La Community Shield no es un amistoso

El técnico italiano recalcó que el Manchester City afronta el duelo ante el Arsenal como un partido de título, y no como un simple encuentro de preparación antes del inicio de la temporada.

Explicó: "Para mí, personalmente, la Community Shield es un título, y cuando hay un título y una final, siempre buscas ganar. Por eso, no es en absoluto un amistoso, sino un título que haremos todo lo posible por ganar para lograr el primero de nuestros trofeos".

Y continuó: "Es importante que sigamos creciendo y mejorando. Creo que la pretemporada ha sido buena, y el rendimiento del equipo ha ido mejorando de forma continua de un partido a otro. Ahora, tras finalizar la pretemporada, tenemos que competir, conseguir victorias y sumar títulos".

Añadió: "Lo que quiero ver es tener el espíritu adecuado para seguir evolucionando, y tener la mentalidad correcta para ganar los partidos y conseguir títulos".

Maresca abordó los cambios que atraviesa el Manchester City en el momento actual, señalando: "Estamos viviendo una etapa de cambio en este momento, y una vez que se cierre el mercado de fichajes, tendremos que estar preparados para encontrar soluciones para el equipo lo antes posible".

El técnico italiano explicó: "Atravesamos una etapa que ve la marcha de jugadores que han pasado muchos años aquí, o la posibilidad de que se marchen, y eso significa que se está produciendo un cambio, y haremos todo lo posible por gestionarlo".

Situación de las lesiones antes del duelo ante el Arsenal

En cuanto al estado físico de sus jugadores, Maresca explicó que el equipo llega al enfrentamiento ante el Arsenal con la plantilla prácticamente completa, señalando que Rayan Ait-Nouri es el único jugador que no se encuentra en plena disposición.

Dijo: "Rayan Ait-Nouri ha sufrido un problema leve durante la pretemporada, pero ya ha entrenado con nosotros, así que todos están en disposición, teniendo en cuenta que algunos jugadores se incorporaron al equipo hace apenas dos días".

Sobre Erling Haaland, Maresca confirmó que el delantero noruego está bien, tras su ausencia en los últimos minutos de la sesión de entrenamiento del jueves.

En cuanto a Savinho, dijo: "No participó en la sesión de entrenamiento de ayer, ya que sufría una leve indisposición. Veremos la situación hoy, pues la sesión de entrenamiento se celebrará por la tarde, y evaluaremos su estado para decidir si estará disponible para jugar ante el Arsenal".

Maresca se pronuncia sobre el futuro de Rodri

Sobre las últimas novedades del futuro de Rodri, Maresca dijo: "Como ya he dicho, el mercado de fichajes está abierto; podemos comprar jugadores o venderlos, y todas las posibilidades están sobre la mesa. Acabo de ver a Rodri dentro del edificio y lo he abrazado con cariño, y veremos qué ocurre".

Maresca también habló de la dificultad de convencer a algunos jugadores de quedarse cuando ya han tomado la decisión de marcharse, diciendo: "Es en cierto modo difícil convencer a los jugadores de quedarse cuando ya se han convencido de marcharse. Y esto se aplica a la situación de Tijjani Reijnders, y quizás a James Trafford y a algunos otros jugadores".

Y añadió: "Creo que cuando el club, el jugador y el entrenador coinciden en que la mejor decisión para algunos jugadores es marcharse, entonces la marcha es inevitable".

Reijnders, cerca de abandonar el City

Las declaraciones de Maresca apuntan a la existencia de un acuerdo dentro del Manchester City sobre que la salida de Tijjani Reijnders es la decisión más adecuada para el jugador y para el club, a pesar de que el centrocampista neerlandés se incorporó al equipo apenas el verano pasado.

El club saudí Al Qadisiyah había aceptado comprar a Reijnders por 52 millones de libras esterlinas, con la previsión de cerrar la operación durante el próximo periodo.

Reijnders estuvo con el equipo en Mánchester el jueves, pero no participó en la sesión de entrenamiento que se celebró con presencia de la afición en la academia de fútbol del Manchester City.

Maresca se niega a hablar de Enzo Fernández

Sobre las últimas novedades relativas a Enzo Fernández, Maresca se mantuvo en su postura de no comentar sobre jugadores vinculados a otros clubes.

Dijo: "Tengo que darte la misma respuesta que te di desde el primer día, una respuesta que se mantendrá siempre invariable; es un jugador que pertenece a otro club, y no creo que sea correcto hablar de otros jugadores".

Cuando se le preguntó por la fecha límite de la operación y sobre si el Manchester City haría algún movimiento hoy, respondió: "Hoy no, sinceramente, no creo que hagamos ningún movimiento hoy".

Maresca desvela las necesidades del Manchester City

En lo relativo a reforzar la plantilla del equipo, Maresca confirmó que el Manchester City todavía necesita realizar algunos movimientos durante el mercado de fichajes.

Dijo: "Sin duda, hay cosas que tenemos que hacer. En cuanto al número, ahora mismo no lo sé; podría ser un jugador o dos, pues también depende de si hay jugadores que se marchen del equipo".

Y concluyó: "En este momento, y a 48 horas de disputar una final, la primera para mí con este club, mi atención no está puesta en la marcha de los jugadores ni en sus incorporaciones, sino que todo mi interés está en cómo preparar el partido de la mejor manera e intentar ganar el título".