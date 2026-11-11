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El Manchester United confía en que Marcus Rashford esté en condiciones de jugar en su visita al Liverpool el domingo de la semana que viene, después de que el delantero iniciara un nuevo tratamiento para un problema en la ingle. El jugador de 29 años se ha perdido los últimos seis partidos del United, pero una visita a un especialista en Dublín ha dado al club nuevas esperanzas de cara al duelo contra un rival al que tantas veces ha hecho daño.

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La visita a un especialista abre nuevas esperanzas

El Manchester United confía en que Rashford esté disponible para su próximo partido, en el campo del Liverpool el domingo de la semana que viene, después de que haya iniciado un nuevo programa de recuperación, según el Daily Mail. El delantero viajó a Dublín la semana pasada con un miembro de los servicios médicos del club para consultar a un especialista en lesiones de ingle. Ahora cuenta con un nuevo plan de recuperación.

Rashford sufrió una lesión de cadera en el Mundial antes de regresar a Old Trafford en verano, tras una temporada cedido en el Barcelona. Desde entonces se ha perdido los últimos seis partidos del United después de que la lesión empeorara y se extendiera a la ingle.

Rashford se ofreció a jugar pese al dolor

Rashford participó en los seis primeros partidos de liga de la temporada, así como en la eliminatoria de la Carabao Cup contra el Brighton y en la derrota ante el Atlético de Madrid en la Champions League a mediados de octubre. Según se informa, mantiene una buena relación con Michael Carrick y quería apoyar al entrenador durante una etapa difícil.

Sin embargo, jugar lesionado solo empeoró su estado. Se cree que Rashford incluso se ofreció a estar en el banquillo para la derrota del mes pasado ante el Chelsea, pero el United decidió que no merecía la pena arriesgarse a agravar aún más la lesión.

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Un gran registro ante el Liverpool

Rashford aún no ha marcado con el United desde su regreso del Barcelona, pero sus cifras ante el Liverpool invitan al optimismo. El internacional inglés ha anotado siete goles en 20 partidos contra el mayor rival del United, lo que le convierte en una opción valiosa para la visita a Anfield.

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Seguirá trabajando para recuperar su forma física durante el parón internacional, y el United confía en que esté listo para el partido del 22 de noviembre. Su regreso supondría un impulso oportuno para una plantilla que ha echado de menos a uno de sus atacantes más experimentados.

¿Qué les espera a Rashford y al United?

El choque contra el Liverpool también podría marcar el comienzo de una nueva etapa en Old Trafford. La información añade que se espera que Carrick sea destituido y sustituido por Mauricio Pochettino, por lo que la visita a Anfield podría ser el primer partido de este último al frente del equipo.

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Pochettino regresaría a la Premier League tras sus anteriores etapas en el Tottenham, el Chelsea y el Southampton.