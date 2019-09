Marcos Rojo y el regreso de uno de los jugadores "de Selección"

Ausente absoluto desde el fracaso en Rusia, el defensor no juega en Manchester United pero vuelve para dar una mano en su verdadero equipo.

"Quiero volver a la Selección, soy joven, tengo mucho para dar". Hace algunos meses, cuando el plantel dirigido por Lionel Scaloni se preparaba para la , Marcos Rojo aceptaba que debía verla por televisión desde su casa. El DT le había advertido que, para ser convocado, necesitaba continuidad. Poco cambió para el defensor en , pero finalmente el llamado llegó y su regreso para los amistosos ante Chile y México es un hecho.

La generación de "las tres finales" tiene dos grupos: los criticados por su nivel magnánimo en sus equipos que no pueden sostener con la celeste y blanca, y los que tienen como su club al combinado nacional. Y es en este segundo grupo que el ex-Estudiantes sobresale junto a otro compañero suyo en Old Trafford, Sergio Romero. Nunca necesitaron ser estrellas para ser inamovibles, al menos hasta el desperdiciado Mundial de , cuando finalizó el ciclo que tuvo su inicio en la era Sabella.

Rojo vuelve en un momento crucial: la competencia continental en encontró en la última línea uno de los principales puntos débiles. Otamendi no fue el del City, Pezzella no logró ser el nuevo mariscal y Tagliafico no sostuvo su buen desempeño de la etapa previa, que incluso lo llevó a portar la cinta de capitán en ausencia de Messi. Solo Juan Foyth, cuando pasó del centro al lateral, pareció mostrar algo distinto y nuevo, pero no está en la última convocatoria por una lesión.

La última imagen del zurdo con la albiceleste es lógica: el gol ante que salvó el papelón mayúsculo de quedar afuera en primera ronda. Sí, luego jugó ante y salió reemplazado en el entretiempo, pero ningún momento se compara con ese tanto, de los más gritados de los últimos tiempos.

A partir de ese 30 de junio hasta el día de la fecha sumó un total de 356 minutos: 211 en la Premier League 2018-19, 100 en la Premier League 2, con el equipo U23, y otros 45 en ante . No alcanza los cuatro partidos completos en casi 15 meses, pero su verdadero equipo lo llama para escribir una nueva página en su historia personal, ya como voz de la experiencia para la nueva camada, que seguramente necesitará más "jugadores de Selección".