Marcos Llorente ya habla como jugador del Atlético: "Quería era venir aquí, es un proyecto ambicioso"

El jugador se sometió este viernes al reconocimiento médico, paso previo para cerrar su llegada al Metropolitano.

Marcos Llorente ya es nuevo jugador del tras pasar este viernes el pertinente reconocimiento médico, uno de los últimos flecos que quedaban pare cerrar su contratación por el conjunto colchonero.

"Estoy muy ilusionado, muy contento y muy feliz porque era lo que quería venir aquí. Este es un proyecto con ambición y que apuestan por mi y aquí tengo las dos cosas. Ahora vengo aquí a trabajar, a darlo todo por esta camiseta y lo voy hacer lo mejor posible con mi trabajo y compromiso para ganarme el cariño de la gente", aseguró antes de pasar el reconocimiento médico en la Clínica Universitaria de Navarra en Madrid.

Asimismo, el ya ex jugador del valoró su salida del conjunto merengue: "No tengo miedo, vengo con la conciencia muy tranquila de haberlo dado todo en el Real Madrid, de haber trabajado lo máximo que he podido".