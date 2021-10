Marcos Antonio, en Goal: "¿Modric y Kroos? La edad tiene poco que ver..."

El medio les elogia, como a Casemiro, su "inspiración", antes del Shakhtar-Real Madrid. "Será protagonista en su equipo y Brasil", dice de Vinicius.

Marcos Antonio (Brasil, 21 años) sabe lo que es ganar al Real Madrid, y de qué manera, en Champions. Vivió en el césped la comentada victoria del Shakhtar la temporada pasada en Valdebebas, una noche en la que los ucranianos bailaron a los blancos hasta irse 0-3 al descanso. Pero el partido terminó con sufrimiento y un apretado 2-3, un susto que sirve de lección para el encuentro del martes en Kiev (21:00 horas, Movistar Liga de Campeones. El de Bahía lo analiza, igual que a sus compatriotas en la plantilla de Ancelotti, en esta charla con Goal.

El 21 de octubre de 2020 se fueron al descanso en Valdebebas 0-3 arriba. ¿A ustedes también les sorprendió?

No, porque conocíamos nuestro potencial. Pero no imaginábamos que pudiéramos conseguir un 0-3 en 45 minutos. El Real Madrid es un club gigante y fue maravilloso lograr un resultado de esa importancia en el primer tiempo.

¿Qué se decían en el descanso?

El ambiente era de alegría, pero a la vez de mucha concentración. El entrenador nos avisó de que estábamos jugando contra un gran equipo y de que necesitábamos tener cuidado porque no estaba todo decidido. Y eso es lo que hicimos, entramos fuerte en el segundo tiempo y seguimos yendo a por la victoria, aunque nos marcaran dos goles. El resultado fue muy positivo, que era lo principal.

"No creo que nieve en el partido, la nieva llega al final de año"

También ganaron en Kiev, con temperaturas muy bajas. ¿Qué clima se espera para mañana?

No lo sabemos seguro, pero creo que no nevará porque la nieve llega más al final del año. Aquí, en Kiev, generalmente hace mucho frío, en los últimos días tuvimos máximas de unos 13ºC, así que imagino que por ahí andará en el partido. Nosotros estamos acostumbrados, así que creo que es algo que nos ayuda. Me imagino que en España la temperatura será más alta ahora, por lo que puede ser una variante que nos favorezca.

En mayo cambiaron de entrenador, de Luis Castro a De Zerbi. ¿En qué lo notará el Madrid?

Siempre que hay un nuevo entrenador cambian cosas en el estilo de juego, como nos ha ocurrido a nosotros. Por respeto no puedo dar muchos detalles, pero tenemos mucha calidad y puedo decir que mantenemos nuestra esencia de ir a ganar. Estoy seguro de que será una buena temporada.

Promedian 2,63 goles a favor y 0,54 en contra por encuentro. ¿Se consideran más fuertes arriba o abajo?

Somos un equipo muy equilibrado, es difícil decirlo. Tenemos mucha calidad y jugadores con experiencia, lo que ayuda a nuestro estilo y a que eso se traduzca en esos números que dice.

Perdieron contra el Sheriff y luego le ocurrió lo mismo al Madrid. ¿Qué pensaron?

Que el fútbol es un deporte en el que no se puede hablar antes. Nos enfrentamos a ellos antes y sabíamos que tienen un equipo que te pone en dificultades.

¿Ven al Madrid más asequible después de ese tropiezo?

Hablar de un partido contra el Real Madrid es difícil siempre... Tenemos un equipo muy fuerte y sabemos lo que podemos hacer, pero también el rival es buenísimo. Lo que puedo garantizar es que trabajaremos fuerte en cada jugada. Nuestro objetivo es la victoria y haremos lo que sea para conseguirla.

¿Han preparado esta jornada de forma especial por tratarse del Madrid?

En la Champions cada partido es importante, no importa contra quién porque siempre requieren un trabajo distinto.

"Los aficionados están ansiosos por el partido con el Madrid"

¿Pero nota más ambiente por la calle, que le paran más?

Está claro que los aficionados están ansiosos. La temporada pasada, cuando les ganamos, no pudieron estar en el estadio y esta vez será diferente, más especial aún. Por eso nos estamos preparando mucho, sabemos lo importante que es y lo crucial que es un resultado positivo.

En su zona del campo está Camavinga, uno de los dos fichajes del Madrid para la 2021-22. ¿Qué le parece?

Si un jugador está en el Real Madrid, sabemos que tiene mucha calidad. Es joven y con mucha fuerza, si juega aportará mucho trabajo. Si no me equivoco ha sido nominado para el Golden Boy. Todo esto muestra su nivel.

También en el centro del campo, se dice que Modric y Kroos se están haciendo mayores...

Juegan en mi misma posición, son dos grandes futbolistas y dos referentes. Recuerdo que temporada pasada nos dieron mucho trabajo y ahora no va a ser distinto. Son jugadores experimentados y con gen ganador, de ese tipo que sabe los atajos del campo y los secretos del ritmo de juego. La edad poco tiene que ver en todo eso.

Tiene muchos compatriotas en el Madrid. ¿Cómo los analizaría?

Todos son excelentes, con presencia en la selección de Brasil. Marcelo y Casemiro son ganadores natos, les admiro mucho, especialmente a Casemiro, que por jugar en el mismo puesto que yo es una inspiración para mí.

¿Y los más jóvenes?

Con Vini tengo una relación de hace más tiempo, fuimos campeones del Sudamericano Sub-17 en 2017. Es un gran jugador y estoy seguro de que pronto será protagonista del Real Madrid y de la Seleçao. Con Rodrygo jugué en las inferiores de Brasil y es otro futbolista con mucha calidad.