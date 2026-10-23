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Marco Rose pidió a sus jugadores del Bournemouth que mantuvieran los pies en el suelo después de arrollar al AC Milan, siete veces campeón de Europa, en una noche histórica en el Vitality Stadium. El Bournemouth prolongó su inicio perfecto en la Europa League, mientras Ruben Amorim lamentaba una catastrófica falta de disciplina de su portero.

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Los penaltis tempraneros y la locura de Maignan condenan al Milan

El Bournemouth impuso su dominio casi de inmediato cuando Justin Kluivert transformó un penalti en el minuto ocho por una mano de Koni De Winter. La situación se complicó rápidamente para los visitantes poco antes de la media hora. El portero Mike Maignan vio la tarjeta roja directa por empujar a Tyler Adams en la cara durante un saque de esquina, lo que permitió a Marcus Tavernier ampliar la ventaja de los locales desde los once metros.

Amine Adli culminó una noche perfecta con un gol de falta en el minuto 84 que selló el triunfo por 3-0. La victoria permite al Bournemouth mantener un pleno en la Europa League, con tres triunfos en tres partidos. El equipo de Rose, en gran forma, es el primer club inglés desde 1973 que gana sus tres primeros encuentros en una gran competición continental.

Rose elogia la contundencia del Bournemouth

Getty Images

Rose no tardó en elogiar la intensidad incesante de su equipo y señaló que ya era superior incluso antes de que el Milan se quedara con diez jugadores. El entrenador expresó su enorme orgullo por la eficacia con la que el Bournemouth neutralizó a su prestigioso rival.

«Ha sido una gran noche para nosotros. Me alegro por el club y por nuestra afición», declaró Rose tras el pitido final. «Estoy muy orgulloso de mis jugadores. La forma en que lo han hecho hoy ha sido brillante desde el primer hasta el último minuto; hemos jugado un buen partido.

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»Incluso con once contra once empezamos bien, les presionamos, recuperamos balones, creamos ocasiones y conseguimos el penalti. Luego llegó la tarjeta roja, por supuesto, y eso cambió el partido: teníamos un jugador más.

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»Pero a veces estas situaciones te meten en problemas. Nosotros los asfixiamos, no les concedimos nada y eso está muy bien. Me encantan nuestros jugadores y me encanta nuestro planteamiento».

Amorim lamenta que el partido se escapara mientras Rose pide cautela

Para Amorim, volver a dirigir en Inglaterra por primera vez desde su destitución del Manchester United en enero resultó una experiencia amarga. Pese a su inicio invicto en la Serie A, el Milan solo ha logrado una victoria en tres partidos europeos.

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«Es difícil hablar de la actuación: después de 27 minutos ya no hubo partido», admitió Amorim. «Tenemos que trabajar en nuestros errores y mantener a once jugadores sobre el campo en todo momento para cambiar la dinámica del partido. Ha sido una noche difícil para nosotros por la expulsión, y Ruben [Loftus-Cheek] notó algo al descanso. No tuvimos tiempo de meternos en el partido: llegó el primer córner, el penalti y la expulsión. Arruinamos nuestro partido».

Mientras tanto, pese al ambiente de euforia, Rose rechazó hablar de llegar lejos en el torneo. «Mantendremos la humildad», declaró. «Sabemos que somos buenos. Si contamos con toda la plantilla, sabemos que podemos competir contra cualquiera y en cualquier lugar. Pero tenemos muchos partidos. Es muy exigente, así que volved a preguntarme en abril. Seguimos por el buen camino, pero no debemos acomodarnos de ninguna manera. Si lo hacemos, tendremos problemas. Tenemos que demostrarlo una y otra vez».

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Preguntado por un pequeño altercado entre los banquillos tras el partido, Rose le restó importancia: «No pude verlo porque entré al campo. Todo el mundo quiere ganar partidos y competir. Incluso durante el encuentro hubo emociones, pero todos se dieron la mano. Todo bien».

El Milan busca redimirse en la Serie A





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El Milan debe recomponerse rápidamente, ya que en solo tres días volverá a la competición nacional contra el Udinese con la esperanza de mantener su racha de imbatibilidad en liga. El gigante italiano tendrá que evaluar el estado físico de Loftus-Cheek y abordar su preocupante rendimiento en Europa.

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Preguntado por si había hablado con Maignan tras la costosa expulsión del portero, Amorim fue tajante. «Ahora no hablo con los jugadores, todo está todavía muy reciente», dijo el entrenador del Milan. «No tenemos mucho tiempo para pensar en ello. Jugamos dentro de [tres] días en el campo del Udinese. Podemos hacerlo mejor. Necesitamos once jugadores sobre el campo».