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El entrenador del Bournemouth, Marco Rose, no ocultó su admiración por sus jugadores tras presenciar una noche europea histórica en el Vitality Stadium. Pese a empezar perdiendo y quedarse con diez, el Bournemouth logró remontar para imponerse por 2-1 al Celta de Vigo y consolidar su creciente prestigio en el continente.

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El Bournemouth remonta y tumba al Celta

La increíble transformación del Bournemouth bajo la dirección de Rose alcanzó nuevas cotas el jueves, cuando el equipo de la Premier League sumó su décima victoria consecutiva en todas las competiciones. En una difícil visita al Celta de Vigo en la fase de liga de la Europa League, el Bournemouth parecía encaminado hacia una noche frustrante después de que Bafode Diaktie fuera expulsado en la primera parte. Con un gol de desventaja y un jugador menos, los visitantes lo tenían todo en contra.

Sin embargo, una segunda parte llena de carácter permitió a Alvaro Rodriguez y Rayan marcar para darle la vuelta al partido. El entrenador no tardó en destacar la fortaleza mental de sus jugadores, que se negaron a aceptar la derrota pese a las circunstancias. «¡Qué equipo, qué espíritu, qué energía!», dijo el técnico alemán tras el pitido final. «Estoy muy orgulloso después de quedarnos con un jugador menos e ir perdiendo 1-0», declaró a BBC Radio Solent.

Flexibilidad táctica y brillo individual

La remontada no fue solo fruto de la voluntad, sino también de importantes ajustes tácticos que Rose introdujo para equilibrar al equipo tras la tarjeta roja. Uno de los jugadores más destacados en ese sentido fue David Brooks, a quien se le pidió cubrir un hueco defensivo en una posición en la que pocos esperaban que rindiera tan bien. La versatilidad del internacional galés permitió al Bournemouth mantener el orden y, al mismo tiempo, seguir siendo peligroso al contraataque durante la segunda parte.

Rose admitió que la victoria tuvo menos que ver con sistemas rígidos que con la capacidad de los jugadores para responder en los momentos difíciles. «Le dije a Ty (Tyler Adams) que a veces no se trata de tácticas, formaciones y cosas así», explicó Rose. «Brooksy hizo un gran trabajo cuando nos quedamos con un jugador menos. Jugó de defensa por la derecha como si llevara 10 años haciéndolo. Cambiamos en el momento oportuno y todos hicieron su trabajo a un nivel altísimo».

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Un cambio de dinámica impulsado por la fe

El punto de inflexión llegó poco después del descanso, cuando el Bournemouth empató con un gol que cambió por completo la dinámica psicológica del partido. Con el marcador igualado, el equipo inglés pareció recuperar fuerzas y presionó al Celta en campo contrario pese a su inferioridad numérica. Rose destacó que ese gol tempranero en la segunda parte fue el detonante de una presión incansable que acabó dando lugar al tanto de la victoria.

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«Generamos esa dinámica tras el descanso con el primer gol y no dejamos de insistir», añadió el exentrenador del RB Leipzig. El técnico señaló que la convicción de la plantilla fue decisiva: «Nunca dejamos de creer en esta victoria y, por eso, muchísimas, muchísimas felicidades al equipo».

Sin descanso para el incansable Bournemouth

Rose y su plantilla apenas tendrán tiempo para disfrutar de su gesta europea, ya que el Bournemouth vuelve a la Premier League el domingo con una visita al Fulham en Craven Cottage. Con el impulso de una racha de 10 victorias consecutivas, el equipo querrá prolongar su buen momento en la competición nacional.

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La atención volverá después a Europa el jueves 10 de diciembre, cuando el Bournemouth reciba al Viktoria Plzen en su próximo partido de la Europa League. Otra victoria en casa dejaría al equipo de Rose a un paso de asegurarse un codiciado puesto entre los ocho primeros y la clasificación automática para las eliminatorias.