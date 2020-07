Marco Granados planea volver a México

El delantero del 11 Deportivo tiene la incertidumbre con el inicio del torneo.

El inicio del torneo Apertura 2020 tiene a jugadores como Marco Granados con la incertidumbre de no saber si quedarse en el país o volver a , aunque esta segunda opción es la más fuerte y viable para el jugador en este momento.



En conversación con “El Gráfico”, Granados dijo: “Ahora sí busco la forma en que pueda regresar a mi país y ya cuando tengan fecha de inicio del torneo, pues entonces volver a El Salvador”, dijo el atacante que está con su familia en Ahuachapán.



Y agregó: “Lo más sano en estos momentos es seguir entrenando, poniendo la mente en cosas importantes. Lo he tomado a bien en el aspecto psicológico para no pensar en otras cosas. Lo que esperamos es que pueda desarrollarse el campeonato”.