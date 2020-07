Marco Fabián asegura que prefiere jugar en América que en Atlas

El mediocampista mexicano aseguró que no siente odio deportivo por ninguna institución al nivel de los Rojinegros.

Inesperadamente y después de solo cuatro meses, Marco Fabián finalizó su contrato con Al-Sadd. Ahora, el delantero mexicano tendrá la facilidad de fichar con el equipo que desee, pues ya es propietario de su carta.

Primero reconoció que tendría propuestas para continuar su carrera en Europa y en México, aunque buscará priorizar jugar en el Viejo Continente. Posteriormente, reconoció que de volver al balompié azteca, preferiría hacerlo de una manera poco esperada.

En entrevista para Récord, Marquito se mostró motivado por el Clásico Tapatío que se realizará este sábado, confesando que la mayor rivalidad que siente es hacia los Rojinegros y no el América: "Así fuera amistoso, ver al era algo fuerte para mí. Desde pequeño, desde que tengo uso de razón, en términos futbolísticos, no se vaya a malinterpretar, odiando al Atlas. O el Atlas odiando a . Era el rival futbolísticamente. Ya más grande, me empiezo a enfrentar al América, que es el Clásico de , pero nunca como el Clásico, contra el Atlas", aseguró.

Finalmente, al ser cuestionado sobre si preferiría vestir la Azulcrema o jugar con los Zorros, Marquito dudó pero dejó una respuesta polémica: "Difícil pregunta, pero yo creo que sí, eh. Aunque nunca digas nunca, no quiero comerme las palabras, pero sí, en esa pregunta, sí".

A sus 30 años, Marco Fabián solo ha vestido las camisetas de Chivas y en el futbol mexicano, conociendo a la perfección cómo se siente la presión de jugar en un equipo de convocatoria nacional. ¿Llegará en algún momento al Nido?