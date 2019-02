Marco Fabián firmará con Philadelphia Union por un año

Esta vez Marco Fabián sí saldrá del Eintracht Frankfurt. Después de un semestre en el que prácticamente estuvo borrado del equipo, el mediocampista continuará su carrera en el extranjero: concretamente, en la MLS, donde el Philadelphia Union levantó la mano.

Según pudo corroborar Goal con fuentes cercanas a su entorno, el seleccionado cerró las negociaciones para incorporarse al club por 12 meses antes del arranque de la temporada 2019, la cual inicia el 2 de marzo.

