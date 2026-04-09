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Marco BorsatoNH Nieuws
Wessel Antes

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Marco Borsato aparece en el estadio y destaca a su jugador favorito: «Es un niño prodigio»

AZ Alkmaar
Netherlands
K. Smit

Marco Borsato, aficionado del AZ, admira el juego del internacional holandés Kees Smit, como revela en una entrevista con NH Nieuws.

Esta semana viajó a Cracovia con su hijo Luca para ver el duelo contra el Shakhtar Donetsk.

El miércoles, tras el último entrenamiento, el club lo invitó a ver la ida de cuartos de la Conference League. «Es mi equipo y también el de mi hijo; él sigue todo».

Lamenta que el club venda pronto a sus mejores jugadores y pone como ejemplo a uno de sus favoritos: «Ahora vemos lo que pasa con Kees Smit. Es un niño prodigio».

«Me gustaría que se quedara un año más; ya está dando la vuelta al mundo como un gran talento y es casi imposible retenerlo», concluye Borsato.

Eredivisie
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Smit ha jugado 72 partidos oficiales con el AZ, en los que ha marcado seis goles y dado diez asistencias.

Con un partido oficial con la selección y contrato hasta 2028, se espera que el centrocampista de veinte años baje el récord de traspaso.

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