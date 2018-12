Marco Asensio, lesionado: se marchó cojeando tras el Kashima-Real Madrid

El jugador balear no se entrenó el lunes por una pequeña sobrecarga en el muslo derecho. Recayó después de tan sólo trece minutos en el campo

La lesión de Marco Asensio es la única noticia negativa de la victoria parcial del Real Madrid ante el Kashima en el Mundial de Clubes. El futbolista balear jugó con el conjunto merengue después de haberse ausentado en el entrenamiento del pasado lunes, pero tras haber participado en la sesión del martes. Sin mediar parte médico alguno, el jugador madridista estuvo a disposición de Solari, que le dio entrada en el minuto 61 de partido. Desafortunadamente para el jugador, apenas pudo aguantar catorce minutos sobre el césped. Tuvo que ser relevado por Casemiro a los 75 minutos.

Marco Asensio se había marchado ya con molestias en el muslo derecho en el partido ante el Rayo Vallecano también. En aquella cita, el mallorquín fue sustituido por Dani Ceballos. Sin embargo, pese a estas repetidas ausencias, Santiago Solari explicó en rueda de prensa que no estaba sobrecargado de cara a este partido: “No me arrepiento de que haya jugado. Son cosas que suceden. No tenía nada. Estaba limpio. Entró y estuvo bien hasta que no pudo más. Hay que ponderar lo que tiene con estudios, esperamos que no tenga nada porque es un jugador importante. Es una pena que hoy tuviera que salir”.

Sin embargo, a pesar de los deseos del técnico merengue, las sensaciones son más bien pesimistas en torno a la lesión del '20' merengue. Se marchó del estadio de Abu Dhabi cabizbajo, y con una notable cojera. A falta de más pruebas médicas pertinentes, el Real Madrid confirmó que se trataba de una recaída en las molestias de este pasado lunes en su muslo derecho. A tenor de la cojera del mallorquín por zona mixta, suena complicado que Asensio pudiera estar disponible para jugar la final del Mundial de Clubes dentro de apenas tres días ante Al Ain.