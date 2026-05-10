Marciano Vink, implacable con una persona tras el Ajax - FC Utrecht: «Un puesto en otro lugar»

Marciano Vink, enel programa «Dit Was Het Weekend» de ESPN, criticó el juego del Ajax en las jugadas a balón parado y sugirió que el entrenador responsable busque trabajo en otro sitio.

«El encargado de las jugadas a balón parado en el Ajax, tanto en ataque como en defensa, debería buscar trabajo en otro sitio. Lo digo sinceramente», afirma Vink y recuerda una declaración anterior de Youri Baas. El defensa dijo tras el partido contra el NEC en febrero que esas jugadas «no son un tema» para ellos.

«No puede ser que Baas diga en una entrevista que no es una prioridad y que luego seas simplemente el peor», añade Vink. «El 22 % de los goles provienen de jugadas a balón parado. Esto es inaceptable para un club como el Ajax, aunque salgas con siete muñequitos», concluye.

Este domingo volvió a salir mal para los de Ámsterdam: los dos goles del FC Utrecht nacieron de corners, complicando la lucha por el tercer puesto.

«No entiendo quién ha ideado esta forma de defender», concluye Vink, quien critica que los jugadores más altos del Ajax no hagan nada en la defensa de esas jugadas.

Kenneth Pérez amplía el debate: «A lo largo de los años, el Ajax nunca ha destacado en este tipo de situaciones, porque siempre era el mejor equipo. Quizás concedías uno o dos saques de esquina y ya ibas ganando 3-0», concluye el danés.

«Ahora es clave, porque rara vez lideras con ventaja. Si no respondes, son momentos cruciales», afirma Pérez.