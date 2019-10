Marchesín consideró que en la Liga MX lo volteaban a ver poco

El guardameta del Porto habló sobre el poco seguimiento que le dieron en México.

Aunque es un agradecido con el futbol mexicano, Agustín Marchesín aceptó que tuvo poco seguimiento de la selección argentina cuando militó en Santos y América, siendo ahora partícipe de las convocatorias de Lionel Scaloni en su nueva etapa con el FC Porto.

“Es un plus jugar en Porto, por ahí uno se observa más que en . Yo siempre dije que la la es excelente, muy competitiva. Yo me sentí muy bien siempre allá y me siento muy bien en Porto”, mencionó en entrevista con TyC.

El portero ahora titular con el combinado nacional explicó que "es muy difícil llegarle a la gente al periodismo jugando fuera de . Le pasó a Franco Armani cuando jugaba en . Porque el periodismo en Argentina influye mucho en la opinión pública. Habemos muchos que están haciendo las cosas muy bien en otros países".

Marche, quien fichó con el conjunto portugués para cubrir la baja de Iker Casillas, consideró que “más allá de la Liga en la uno juegue, es tratar de responder día a día para poder estar acá y que Lionel (Scaloni) lo vea a uno bien”.