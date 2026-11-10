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Paul Scholes ha instado a la plantilla del Manchester United, que atraviesa un mal momento, a dejar de dar vueltas de honor tras los partidos después de un pésimo inicio de temporada. La leyenda del club calificó esa costumbre de «vergonzosa», mientras el equipo de Michael Carrick sigue hundido en la zona de descenso de la Premier League.

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Un inicio históricamente malo para el United

El Manchester United está viviendo un inicio de pesadilla en la Premier League. Llega al parón de selecciones de noviembre en el 18.º puesto de la clasificación, con una sola victoria en diez partidos. El equipo de Carrick acumula ocho encuentros consecutivos sin ganar en liga. Es solo la segunda vez en la historia del club que sufre una racha tan mala y ocupa su peor posición a estas alturas de temporada desde 1986.

Pese a su pésima forma, la plantilla ha seguido dando vueltas al campo para agradecer el apoyo de la afición después de los últimos partidos. Esta rutina tras los encuentros ha provocado duras críticas de Scholes, una leyenda del club.

Scholes carga contra la rutina tras los partidos

Los jugadores del Manchester United recorrieron el campo para aplaudir a la afición tras una humillante derrota por 3-0 ante el Bournemouth en Old Trafford. Aunque los aficionados corearon el nombre de Carrick, empezaron a abuchear a la plantilla en cuanto el entrenador se dirigió al túnel de vestuarios.

Los jugadores repitieron el gesto después de un emocionante empate 4-4 con el Aston Villa el domingo. Scholes no se mordió la lengua al valorar la actitud del equipo y exigió que pusiera fin de inmediato a esa rutina.

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«Os digo una cosa que tienen que hacer: dejar de dar estas vueltas de honor después de cada partido», declaró Scholes en el pódcast The Good, The Bad & The Football. «¿Pero qué coj...? Es lamentable. Dios mío, es vergonzoso. Cada partido parece el último de la temporada. ¡Que se vayan del campo!»

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Butt comparte su frustración

Scholes no es el único al que le molestan las escenas posteriores a los partidos en Old Trafford. Nicky Butt, también excentrocampista del United, coincidió en que celebrar un empate era totalmente inapropiado dada la delicada posición del club en la liga.

«A mí también me jode», añadió Butt durante la conversación en el pódcast. «Una vuelta de honor después de un empate…»

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El United sí mostró capacidad de reacción ante el Villa para evitar su quinta derrota de la temporada. Llegó a estar dos veces dos goles por detrás, pero remontó con garra para sumar un punto. Aun así, la situación general sigue siendo desoladora.

El futuro de Carrick, en el aire

La directiva del Manchester United está evaluando actualmente la continuidad de Carrick al frente del equipo. Estudia si cambiar de entrenador durante el parón de selecciones. Eddie Howe, Julian Nagelsmann y Antonio Conte han sido relacionados con el puesto. Sin embargo, los dirigentes del club aún podrían optar por mantener su confianza en Carrick y darle tiempo para enderezar la temporada.