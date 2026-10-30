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La Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha dado un giro radical al confirmar que la Copa Africana de Naciones volverá a celebrarse cada dos años. Este importante cambio de postura llega apenas unos meses después de que el organismo planteara un formato cuatrienal.

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La CAF abandona sus planes para la Liga Africana de Naciones

La CAF tenía previsto inicialmente sustituir el calendario habitual de la Copa Africana de Naciones por una nueva Liga Africana de Naciones. Sin embargo, sus dirigentes determinaron que la competición propuesta necesitaría varios años para ser viable financieramente y autosuficiente.

Por ello, el organismo rector descartó formalmente el plan de periodicidad cuatrienal presentado en diciembre. El torneo seguirá celebrándose cada dos años, pese al prolongado conflicto de calendario con la temporada de clubes europeos.

La programación sigue suponiendo un importante problema logístico para los organizadores. El Mundial de Clubes de la FIFA, ampliado a 32 equipos y disputado en junio y julio, ha obligado a la CAF a volver a celebrar la gran cita continental en plena temporada de las ligas europeas.

Motsepe explica los motivos de la decisión

El presidente de la CAF, Patrice Motsepe, explicó que el regreso al calendario habitual responde a las prioridades económicas y deportivas del continente. La dirección reconoció la necesidad inmediata de mantener su torneo consolidado y rentable.

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«La decisión del Comité Ejecutivo de volver a organizar la Copa Africana de Naciones cada dos años busca impulsar, proteger y promover los intereses del fútbol africano y de las 54 federaciones miembro de la CAF, así como los de los futbolistas africanos que juegan en clubes fuera del continente», afirmó Motsepe en un comunicado.

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Las disputas legales ensombrecen el legado del torneo

El cambio de rumbo llega mientras siguen sin resolverse las consecuencias de la dramática final de 2025 en Rabat. Senegal logró una victoria por 1-0 en la prórroga, pero la Comisión de Apelación de la CAF otorgó en marzo a la anfitriona Marruecos una victoria por 3-0 por incomparecencia tras dictaminar que el abandono del terreno de juego durante 14 minutos equivalía a una renuncia al partido.

El director general del TAS, Matthieu Reeb, se pronunció sobre la disputa legal en curso por el título. «Sé que es una larga espera para los aficionados, unos meses después de la final entre Senegal y Marruecos. Espero que la decisión llegue no hoy ni mañana, sino unos días después», señaló Reeb. «Los hechos están establecidos, están claros, y las discusiones se centrarán en algunas cuestiones de procedimiento y aspectos legales».

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Posteriormente, el tribunal confirmó que el panel arbitral de tres miembros tardaría más en emitir su fallo vinculante: «Este proceso requerirá varias semanas y se espera que el laudo del TAS se dicte a finales de noviembre de 2026».

La vista puesta en 2027 y los años siguientes

Mientras espera la resolución definitiva del TAS, la CAF también debe preparar su próximo gran torneo. Kenia, Tanzania y Uganda compartirán la organización de la edición de 2027.

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Las siguientes ediciones están fijadas para 2028, 2031 y 2033. Los organizadores han dejado libre deliberadamente 2030 para evitar una coincidencia directa con el Mundial de la FIFA del centenario.