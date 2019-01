Marcelo Larrondo pide Selección: “Vengo para jugar con Chile la Copa América”

El delantero, refuerzo de La Calera, expresó sus ganas de volver a ser considerado en La Roja. Además, reconoció que le interesaría llegar a la U.

El delantero argentino nacionalizado chileno Marcelo Larrondo ya está instalado en La Calera, hasta donde llegó como flamante refuerzo del equipo para la temporada 2019, en la cuál van a disputar el Campeonato Nacional y la Copa Sudamericana.

El ariete, que dejó Defensa y Justicia en Argentina para instalarse en la Quinta Región, protagonizó este martes una entrevista con La Tercera , instancia que aprovechó para expresar su entusiasmo por jugar en el certamen local y su anhelo de volver a ser considerado en la Selección.

Y es que en 2016 recibió el llamado de Juan Antonio Pizzi, sin embargo, una lesión le impidió defender los colores del combinado nacional. Al respecto, reconoció que "se emocionó" cuando lo llamó el santafesino. Esto porque "todos tenemos el sueño de jugar en la Selección. Cuando me dijeron que estaba la posibilidad cierta de jugar por Chile estaba muy entusiasmado y con muchas ganas de defender la camiseta. Después, por problemas de lesión, no pude ser parte de ese plantel. Pero ahora vengo a trabajar para lograr eso. Debutar en la Roja".

"Pizzi me llamó, me dijo que me venía siguiendo por mis actuaciones en Rosario Central, que eran muy positivas. Eso fue clave para mi llamado a la Selección. Estaba demasiado contento" , agregó sobre lo mismo.

Por otra parte, dijo que "estando tal vez en Argentina no era tan visto como lo seré ahora. Me podré mostrar más, podré demostrarle a la gente que cuando me llamaron, fue por algo, que estaba en óptimas condiciones. Vengo para jugar la Copa América con Chile. Eso es lo que quiero. Es la idea, uno de mis objetivos".

En relación a su actual club, el futbolista de 30 años reconoce que "vengo muy ilusionado, muy entusiasmado de poder hacer las cosas bien (...) La Calera va a jugar cosas importantes, entre ellas la Sudamericana. Es un club que ha demostrado estar a la altura de los grandes, con dirigentes serios y ordenados. Conseguir jugar en la Copa no es fácil, y eso demuestra que se vienen haciendo las cosas bien".

Finalmente, manifestó sus deseos de reforzar a Universidad de Chile en un futuro próximo. "Obvio que en el futuro me gustaría jugar en la U. Uno siempre apunta a los equipos más grandes. Como cuando pasé del Torino italiano a Tigre de Argentina, lo hice con la mentalidad de llegar a River Plate. Y al llegar a Chile también vengo con esa idea", afirmó a El Mercurio tras reconocer que en 2016 fue tentado para jugar en los azules, que en ese entonces era dirigido por Sebastián Beccacece. "Tuve muchas propuestas en ese tiempo, me hubiese gustado jugar en la U, pero opté por River Plate" , cerró.