Marcelo Flores, el mexicano de 15 años que fichó por el Arsenal

El mediocampista es uno de los refuerzos para las fuerzas básicas de los Gunners.

Cada vez son más los mexicanos que hacen vida en el futbol europeo. Y el más reciente en llegar al Viejo Continente es Marcelo Flores, de 15 años, quien el pasado lunes se unió a las filas de para sumarse a las fuerzas básicas del cuadro londinense.

Flores llega a Arsenal procedente del Ipswich Town, club que le invitó a unirse a sus categorías inferiores, luego de verlo en acción en un campamento en Islas Caimán. De esta manera se une a sus hermanas Silvana y Tatiana, quienes también llegaron a los Gunners.

En todo caso, el joven talento lo tiene claro y no piensa representar a otro país que no sea . "Ellos también fueron invitados por pero se acaban de decidir por ir a jugar a México, y Tatiana sí está yendo a los de Inglaterra porque no la han llamado", dijo Rubén Flores, su padre, en diálogo con Mediotiempo.