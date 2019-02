Marcelo Díaz pide respuestas sobre su marginación en La Roja: "No me siento parte de este proceso"

El volante de Racing volvió a analizar su abrupta salida de la Selección. Además, se mostró disponible a un posible llamado de cara a la Copa América.

Marcelo Díaz es, hoy, uno de los futbolistas chilenos más destacado en el extranjero. El volante es figura de Racing, líder indiscutido de la Superliga. El ex Pumas entró rápido en la dinámica del técnico Eduardo Coudet y se transformó en uno de los hombres clave del equipo de Avellaneda a punta de precisión, sacrificio y salida limpia.

Su buen nivel, sin embargo, contrasta con el olvido que vive en la Selección chilena. Y es que, desde el arribo de Reinaldo Rueda al combinado nacional, el mediocampista no volvió a ser tomado en cuenta. De hecho, Juan Antonio Pizzi decidió borrarlo de las nóminas en septiembre del año pasado.

Posibles motivos hay varios: desde el mentado yerro en la final de la Confederaciones ante Alemania, hasta supuestos líos con algunos referentes como Arturo Vidal. Sin embargo, para el jugador no hay respuestas respecto a su marginación.

Así al menos lo cree el también ex Universidad de Chile. En diálogo con el programa Vamos a la Caye de DirecTV, Chelo indicó que “no le encuentro explicación todavía. Me sentía muy bien, llevaba muchos años siendo titular. De un momento a otro, que el entrenador te limpie, no tiene explicación. Se venían partidos importantes. En ese momento no estaba bien futbolísticamente, pero me sentía muy bien en el grupo. Que Pizzi me haya sacado no le encuentro explicación”.

Y en la misma línea, insistió que “el único que tiene la razón justa y precisa de mi ausencia es Pizzi…. Después Rueda. Los únicos que tienen respuesta son los técnicos”. Al mismo tiempo que le mandó un mensaje al entrenador colombiano.

“Yo estoy disponible. Nunca voy a renunciar a la Selección, menos ahora, que estoy en un buen momento, me siento cómodo y estoy al lado. Estoy haciendo un fútbol muy bueno. Quiero volver. Pero si no se da, habrá que aceptarlo, no queda otra”, añadió.

El artículo sigue a continuación

“Hablo con muchos de los muchachos que están ahí, y a ellos también les llama la atención que yo no esté”, matizó. “Varios han dicho incluso públicamente que es raro que yo no esté. Pero nadie debe interceder, porque creo que no es justo. Si vuelvo a la Selección es porque tuve méritos”, contó.

“No tengo relación con nadie del cuerpo técnico de Pizzi. He pensado hasta en llamarlo, para saber realmente lo que pasó. Porque no le encuentro explicación. Eso no significa que no haya dado vuelta la página. En su momento me dolió mucho, pero ya lo asumí. En algún momento me gustaría hablar con él y saber realmente qué pasó”, expresó.

Finalmente, habló sobre el proceso del cafetero que tendrá su primera gran prueba en la Copa América de Brasil 2019. “Va a estar linda la Copa América 2019. Espero que le vaya bien al equipo. Hoy, ya no me siento parte de este proceso. No estoy siendo considerado, pero espero que les vaya muy bien a los muchachos. Hay jugadores en buen nivel, están surgiendo jóvenes muy buenos. Va a depender del entrenador. Esperemos que sea lo mejor para el fútbol chileno”, cerró.