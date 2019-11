Marcelo Díaz: "Me hice hincha de Racing, como lo soy de la U"

El volante chileno dejó una frase contundente sobre cómo ha sido su estadía en la Academia. Además habló sobre la continuidad de Eduardo Coudet.

Marcelo Díaz atendió a los medios de comunicación esta jornada, en la que realizó un balance sobre su actual temporada en Racing y la continuidad de su entrenador, Eduardo Coudet. Además, dejó una frase contundente sobre cómo ha sido su estadía en la Academia.

“Racing me ha dado felicidad y me ha traído pasión y sentimiento. Acá se genera un clima increíble y da gusto entrar al Cilindro; de verdad se te pone la piel de gallina. Me hice hincha de Racing, como lo soy de la Universidad de ”, afirmó el volante, quien -de paso- admitió que canta las canciones del conjunto de Avellaneda mientras juega. "El domingo me pasó que estaba jugando y a la vez cantaba las canciones. Da gusto jugar acá", reflexionó.

También, no ocultó su deseo de continuar en el club, pese a que siempre ha sido vinculado con un eventual regreso a la tienda azul. Incluso sonó para reforzar al de . “Yo tengo contrato vigente con el club y aquí me siento querido, tanto como valorado. Y me encantaría jugar la con Racing, tanto como ganarla. Pero en lo único que puedo pensar hoy por hoy es en el presente”, expresó.

“Creo que mi año ha sido bueno; mejor quizás de lo que esperaba en algún momento. Durante este segundo semestre si me costó mantener mi regularidad, pero los últimos partidos pude recuperar algo de eso que me había faltado”, agregó.

“Yo no compito contra los compañeros, sino que compito contra mí mismo. Y me gusta halagar a mis compañeros cuando se lo merecen. Por eso creo que hoy jugadores como Nery Domínguez merecen ser destacados”, complementó.

Respecto a los rumores sobre la partida del Chacho, quién tendría ofertas desde , específicamente el Internacional de Porto Alegre, el Chelo fue claro: “Todo lo que se habla con respecto al Chacho no nos saca del foco de atención que tenemos, que es venir y entrenarnos del mejor modo. Tratamos de abstraernos de la situación para demostrar lo que podemos dar adentro de la cancha”, dijo.

Por último, se refirió al estallido social que atraviesa su país natal desde hace casi cuatro semanas. "Espero que prontamente el pueblo chileno pueda obtener acuerdos que sean para el bien de todos", cerró.