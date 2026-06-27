Marcelo Bielsa se desata tras la eliminación de Uruguay en el Mundial

El sábado por la mañana, Marcelo Bielsa ofreció una de sus entrevistas más tensas. El técnico argentino, de 70 años, se desahogó tras la eliminación de Uruguay en el Mundial.

Uruguay perdió 0-1 ante España y quedó eliminado.

Bielsa hizo honor a su apodo, «El Loco». Al considerar que la espera para la entrevista en el campo se alargaba demasiado, gritó a los periodistas: «¡Daos prisa!».

Finalmente admitió su error tras retirar temprano a estrellas como Fernando Muslera y Federico Valverde.

Tras el partido, Bielsa aclaró: «Yo no tomé esa decisión, fue una decisión del propio Muslera».

El cambio de Valverde, en cambio, sí estaba en su plan de recuperación: «Quería que el equipo mostrara más peligro en ataque y generara ocasiones».

Bielsa parece despedirse de su cargo: «No he conseguido sacar el máximo partido al talento de este grupo de jugadores uruguayos».

«No logré que las cualidades individuales se unieran en un equipo cohesionado que reflejara la calidad de los jugadores», admitió el decepcionado seleccionador.