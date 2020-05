Marcelo, ambicioso: “Hemos ganado cuatro Champions en cinco años, pero queremos más”

El brasileño explica cuáles son los objetivos y revela su momento más feliz en el Madrid.

Marcelo es santo y seña del de la última década con el que ha participado en cuatro de todas las Champions que suma el Real Madrid y un sinfín de títulos. Durante una charla en la Universidad Europea en la Semana Blanca repasó su carrera en el equipo merengue y qué objetivos tiene para futuro.

El brasileño aseguró que “conseguir tres Champions seguidas y cuatro en cinco años es algo que se quedará para la historia. Aunque no nos quedamos en eso y queremos aspirar a ganar más títulos. Lo que pasó, pasó y ahora tenemos que seguir ganando”. Unas declaraciones similares a las que hiciera Zidane hace unos meses.

Añadió que “lo que me hace feliz es tener el pensamiento de querer ganar más hasta que no pueda más; y eso me lo ha enseñado el Real Madrid” y matizó que “los títulos son los que marcan cada historia o carrera, pero lo que yo he vivido aquí en el Real Madrid es con lo que me quedo".

Explicó que en el Real Madrid ha aprendido a no bajar los brazos y trabajar duro y se muestra agradecido de estar “en el mejor club del mundo”.

Su mejor recuerdo

Reveló que “he vivido muchas noches mágicas y momentos maravillosos, pero si tengo que elegir uno me quedo con mi llegada al Real Madrid, mi presentación”.