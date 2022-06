Marcelo, a Raúl: "En el fútbol hemos tenido muchos ejemplos y yo quise seguir el tuyo"

Marcelo se acordó del excapitán del Real Madrid durante su discurso

Marcelo se ha despedido este lunes como futbolista del Real Madrid tras dieciséis temporadas en el conjunto madridista y lo hace tras convertirse en el futbolista con más títulos en la historia del conjunto blanco con 25 trofeos.

Durante su discurso de despedida, Marcelo ha tenido palabras para sus compañeros, la afición, trabajadores del club, su familia y más en concreto su esposa y también para un excompañero suyo: Raúl González Blanco.

El brasileño, que ha preferido no llevar discurso escrito y hablar desde el corazón, ha contado una anécdota de sus primeros años en el Real Madrid con el que entonces era el capitán que ha hecho que ambos se emocionasen durante el acto.

"Raúl, al que llamo 'Capi', que está aquí... cuando llegué tuviste un detalle conmigo muy grande. Cuando nació mi hijo Enzo nos regalastéis tú y tu famila un cesto con muchas cosas y eso no se me olvida. Has tenido un detalle conmigo muy grande. Empecé a verte como un capitán, un ejemplo. En el fútbol hemos tenido muchos ejemplos y yo quise seguir el tuyo. Hoy salgo de aquí pudiendo agradecerte y diciendo que he tenido un ejemplo muy bonito y muy fuerte que has sido tú", comentó Marcelo entre lágrimas y asegurando que todo lo que decía lo estaba diciendo de forma natural, que no lo había dicho antes y que quería decírselo en persona a Raúl.