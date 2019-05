Marcelino: "Al Valencia le puede faltar experiencia pero le sobra corazón"

El técnico del Valencia, acompañado de Parejo y Jaume Domenech, analizó cómo afrontan la final de la Copa del Rey en el Benito Villamarín.

El afronta este sábado uno de sus partidos más importantes de la última década en la final de la Copa del Rey en la que se medirán al en el Benito Villamarín. El técnico che, Marcelino García Toral, no ocultó la ilusión y la responsabilidad por afrontar un encuentro de estas características.

"Es un momento idóneo porque es una final. Finales se juegan pocas veces, el Barça muchas, el Valencia depende del momento de la historia. Pero estamos aquí para ganar la Copa", comentó el preparador asturiano.

El Barcelona y la forma de sorprenderles: "Quiero felicitarles por ganar de forma holgada la Liga, pero vamos con intención de regalarles a nuestros aficionados un título. Ambos tenemos estructuras definidas. La sorpresa puede venir por el talento individual, ambos nos conocemos los puntos fuertes y débiles de cada uno".

Cómo afrontar el partido: "Tenemos que tener la activación para el partido más que en el resultado. Va a depender de nuestro atrevimiento, nuestro coraje y, por supuesto, el acierto en las áreas. Lo importante es centrarnos en el juego".

La clave de la final, los detalles: "Si todo transcurre con normalidad, los detalles lo van a definir. Lo normal es que el Barça tenga más ocasiones que nosotros, el porcentaje de eficacia va a ser crucial".

La opción de juntar a Kondogbia y Coquelin: "Todos los jugadores que tenemos aquí tienen posibilidades de jugar. No vamos a cambiar nuestro dibujo habitual, después del entrenamiento daremos una vuelta de tuerca para ver quién empieza mañana".

Los descartes: "Es lo que peor me sabe mañana. El entrenador tiene que discriminar mañana a jugadores, eso es lo que peor voy a llevar. Esperamos estar acertados en todas las decisiones".

¿Clave marcar primero?: "En el Camp Nou fuimos ganando 0-2. La capacidad del Barça en ataque es enorme, nos va a obligar a estar 90 minutos defendiendo por completo".

¿Cómo parar a Messi?: "Todos los entrenadores queremos parar a Messi pero, ¿cómo?. Vamos a intentar provocar que no tenga su mejor partido mañana a nivel de acierto y que no participe mucho en el juego".

La temporada del Valencia: "A mí me llena de orgullo y satisfacción haber tenido a esta plantilla. Tuvimos una primera vuelta complicada, no teníamos efectividad y nos condenaba. Ellos con su trabajo, su unión y su talento han sido capaces de cambiarlo. Mañana jugaremos nuestro partido 61 de la temporada por haber llegado a la final, haber jugado y haber conseguido Champions por segunda temporada. Esperemos poner el broche a una temporada muy buena con un título".

La falta de experiencia en estos partidos: "Tenemos la experiencia que tenemos, puede faltarnos, pero seguro que nos sobra corazón. La experiencia se acumula con partidos como este, esta temporada hemos jugado muchas finales. El Barça ha competido en sus partidos posteriores al . El Barça es el campeón de las últimas ediciones. Al final, 90 minutos decidirán al campeón y nosotros lucharemos para serlo".

¿El partido más importante de su carrera?: "Afortunadamente tengo una larga trayectoria y con toda la humildad, también digo que bastante exitosa. Para un entrenador el partido inmediato es, y debe ser el más importante. Este es un partido al que deseábamos llegar".

Especial atención a las bandas: "Messi genera jugadas por sí mismo. No es un rematador. No tenemos que tener una especial atención al juego por bandas en diferencia a otros partidos en los que juegue Luis Suárez. Messi siempre hace daño por dentro".

Las bajas de Dembélé y Suárez: "Independientemente de los futbolistas, el Barça tiene una filosofía. El que considero que aporta algo distinto es Dembélé, también está Luis Suárez. Tienen al mejor del mundo y una plantilla que puede suplir bien cualquier baja".

La afición: "Creo que es un motivo de orgullo y satisfacción representar a los 25.000 aficionados del Valencia. Es un momento para disfrutar todos, once años después tenemos esa posibilidad. Vamos a trabajar y a hacer todo para ganarlo. Y sobre todo, vamos a intentar que no vuelvan a pasar otros once años. Todos juntos. Ojalá mañana disfrutemos del resultado final que ellos y nosotros queremos mañana".

Cómo está el equipo: "No creo que jugadores del Barça vengan a jugar como si fuera un amistoso. Ganar un título es muy importante para todos. Jugamos contra el Barça, no un equipo menor, el campeón de Liga... No tengo sensación de que mis jugadores estén confiados. Ni tienen ansiedad ni es el partido más fácil de la temporada. Es una experiencia bonita para todos. Para los que sea la primera vez, es algo muy bonito. La naturalidad con la que tenemos que afrontar el partido debe ser habitual".

Parejo: "Cuando juegas contra el Barça, al 90 o 95% suele ser favorito"

Por su parte, el capitán del Valencia cree que el Barça no estará afectado por su derrota en la ante el Liverpool. "Para ellos el día del Liverpool fue un día duro, también con lo del año pasado en ... Pero ha pasado tiempo y ahora nos jugamos un título. La eliminatoria está igualada", comentó.

El sueño de ganar un título: "Para mí sería un sueño levantar un título con el Valencia, más este año, es muy significativo para todos. No comenzó siendo el mejor, pero hemos alcanzado nuestro primer objetivo y ahora tenemos otro. Sería un año bonito por el Centenario".

¿Quién es el favorito?: "Creo que siempre que juegas contra el Barça, el 90 o 95% suele ser favorito. Es el mejor del mundo, lleva muchos años ganando esta competición, tienen al mejor jugador. Yo creo que el Barcelona es favorito. Hay dos estilos distintos. Esta temporada hemos visto dos partidos bonitos entre los dos, ojalá mañana se vea otro"

El balón parado: "El balón parado es muy importante. En Mestalla empatamos a uno con un córner a favor, en el Camp Nou empatamos a dos con un penalti. Es una faceta más del juego, que cada día es más importante para todos".

Las armas del Valencia: "Tenemos una forma de jugar que a día de hoy nos ha venido bien. Mañana, el reto es otro, liberarse, no darle importancia a lo que supone ganar este partido, sino jugar el partido intentando maximizar nuestras armas".

Cómo afrontar el partido a nivel emocional: "Este año hemos tenido la suerte de jugar muchos partidos importantes, ante una final es importante haber tenido este aprendizaje. Una de las claves para que se vea nuestro juego es controlar a nivel emocional lo que supone ganar el partido".

El camino a la final: "Creo que jugar una final es una consecuencia de hechos, de una temporada increíble por parte de todos, hemos jugado tres competiciones, hemos jugado miércoles-sábado, toda la temporada. Todos los partidos han sido hasta el 95' a full".

La experiencia del Barça en finales: "Eso es un plus para ellos. Como he dicho antes, creo que es un tema emocional, no valorar la consecuencia de ganar el partido. Cuando termine veremos el resultado".

Jaume Domenech: "Conseguir un título con el Valencia es un sueño"

El portero canterano, que será titular en el Benito Villamarín, no ocultaba la ilusión especial que le genera el partido. "Conseguir un título con el Valencia es un sueño. Tenemos mucha confianza en levantar el título", indicó.

Las claves: "Tenemos que defender como lo venimos haciendo y tenemos un buen contraataque. Haciendo bien eso podemos hacer un buen partido".

Cómo vivió el último título del Valencia hace 10 años: "La vi en mi pueblo. No fue una temporada brillante, pero conseguir la Copa fue muy bonito. Entonces parecía un sueño muy lejano jugar una final con el Valencia".

El apoyo de la afición: "Lo de nuestra afición es para destacar, para darle las gracias. Todos los que estamos aquí tenemos la misma ilusión que ellos, nos vamos a dejar la piel para llevar el título a Valencia. En nombre de todos, gracias, estamos orgullosos".

Posible tanda de penaltis: "Aún tenemos una charla pendiente sobre eso".

Suplencia en : "Desde el en Liga no participaba, tuve problemas de salud que me tuvieron fuera, pero me ha venido bien entrenar, ver que estaba en perfectas condiciones. Tengo buenas sensaciones. Tenemos una buena relación, una relación profesional y estamos trabajando muy duro. Nos apoyamos en todo momento y tenemos muchas ganas de ganar".