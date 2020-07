Marcel Hernández: "Saprissa tuvo interés en mí"

El futbolista cubano admitió que existió la posibilidad de salir de Cartaginés para vestir de morado.

La posibilidad de que Saprissa contratara a Marcel Hernández fue la novela del fúbol costarricense en los últimos días. El futbolista de Cartaginés admitió que el interés existió por parte del club morado, pero prefirió mantenerse al margen de las negociaciones.

"Es un tema que la verdad no quiero darle mucho hondo porque se especuló mucho, entonces uno sale diciendo una cosa y otro sale diciendo otra cosa. Pero sí, claramente Saprissa tuvo interés en mí, y no sé en qué habrá terminado porque hay cosas que no manejo yo, lo maneja mi agente, y prefiero mantenerme al margen", declaró el cubano de 31 años en diálogo con ESPN.

Y agregó: “Lo último que supe fue que sí, que se iba a presentar una oferta, algo así, pero cuando él me comenta, yo le digo que mejor no me diga nada, y mantenerme al margen”.

Finalmente, Cartaginés emitió un comunicado en el que aseguró que ningún equipo se dispuso a pagar la cláusula de salida de Marcel, de 150 mil dólares, así que por el momento se quedará con los Brumosos.