«Marcel Boekhoorn está dispuesto a llegar muy lejos para impedir que dé el paso»

Dick Schreuder ha llevado al NEC a un meritorio tercer puesto en la Vriendenloterij Eredivisie esta temporada. Gracias a este logro, Schreuder se encuentra en una buena posición, pero el NEC quiere hacer todo lo posible para retener al entrenador.

Schreuder impuso su estilo ofensivo y atractivo, con victorias ante el campeón PSV (3-2 y 2-3) y en De Kuip frente al Feyenoord (2-4). El equipo se clasificó para la fase previa de la Liga de Campeones y llegó a la final de la Copa KNVB.

Tras ganar 2-1 al Go Ahead Eagles en la última jornada, confirmó que seguirá en Gelderland: «Tengo contrato en vigor».

«El inversor Marcel Boekhoorn está dispuesto a llegar muy lejos para evitar que dé el salto», escribe De Gelderlander. Según el periódico regional, sin duda surgirán oportunidades para Schreuder.

Según el diario, Schreuder quiere garantías sobre inversiones en instalaciones y plantilla antes de decidir su futuro.

Varios jugadores también han despertado interés: en invierno ya se seguía a Kodai Sano, y el NEC ha prometido facilitar su traspaso tras rechazar una oferta de veinte millones del Nottingham Forest. También hay interés por Sami Ouaissa y Basar Önal; el Feyenoord figura entre los clubes que siguen a Ouaissa.

Dirk Proper, Koki Ogawa, Thomas Ouwejan, Jetro Willems y Virgil Misidjan deben buscar otro club, pues probablemente no les renueven el contrato. En cambio, Bram Nuytinck y Eli Dasa ya esperan firmar uno nuevo. El NEC se despide de los cedidos Danilo y Ahmetcan Kaplan: no ejercerá sus opciones de compra.