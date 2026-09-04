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Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Marca Parrott, Mbappé falla el penalti del empate en el 94': primera derrota para el Real de Mourinho en Sevilla contra el Betis

Real Madrid

Llega en la cuarta jornada de LaLiga, después de tres victorias consecutivas, la primera derrota para José Mourinho desde que volvió al banquillo del Real Madrid: acaba 1-0 para el Betis Sevilla en el Estadio Benito Villamarín, con el gol decisivo firmado por el nuevo fichaje Troy Parrott, delantero irlandés que llevaba 13 minutos sobre el campo y marcó en el 81'.


En el final, gran ocasión para el Real Madrid, pero Mbappé falla en el 94' el penalti decisivo para el empate, concedido por la falta del ex del Napoli Natan, después de haber golpeado un larguero.


El equipo de Pellegrini alcanza así al Real Madrid con 9 puntos, pero el Barcelona puede subir a 12 si gana en Barcelona el domingo.

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