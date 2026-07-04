Marca: Marruecos, la esperanza de África tras la eliminación de Senegal y Costa de Marfil

Marruecos mantiene su buen momento en el Mundial y quiere confirmar su condición de rival duro ante las favoritas. Su próximo escollo es la anfitriona Canadá, que disfruta de un torneo histórico, según destaca el diario español «Marca».

El rotativo indica que «el siguiente paso para Marruecos es superar la ventaja de jugar en casa y el apoyo del público, y eliminar a una de las tres selecciones anfitrionas», y añade que «Canadá se ha mostrado más fuerte de lo esperado, y enfrentarse a una de las selecciones con más expectativas es su mayor reto».

Marca aclaró que «los hombres del entrenador Jesse Marsh llegan con la moral alta tras vencer a Sudáfrica en dieciseisavos gracias al gol de Yustaquio», aunque «solo echan en falta a Koné en el centro del campo, mientras que cuentan con la potente dupla ofensiva Jonathan David-Olowaseyi».

El periódico añadió: «Ni siquiera los goles de Larín en la fase de grupos han hecho tambalear la confianza del seleccionador canadiense en su dúo ofensivo; su gran espíritu competitivo les ha enseñado a luchar con una intensidad sin precedentes en este torneo. La selección canadiense vuelve a jugar fuera de casa, pero esta vez contará con un gran apoyo popular, ya que una multitud de aficionados viajará a Houston para animarles».

Tras la eliminación de Senegal y Costa de Marfil, Marruecos se presenta como la mayor esperanza africana y ya no es una sorpresa, sino un aspirante sólido.

Además, la posibilidad de enfrentarse a Francia, su rival de 2022, motiva aún más al equipo de Wahbi, que saldrá con un once ya conocido por la afición. y destacó que «Marruecos confía en el brillante juego de Bono y el liderazgo de Achraf para completar un equipo en el que Ibrahim aporta un toque mágico en el último tercio ofensivo, con Bouadi y Sibari como los jugadores más destacados de la selección africana».