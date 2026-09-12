En la noche de Diomande, Arda Güler volvió a brillar de nuevo. En su corta aparición, que no superó los 15 minutos, el turco ofreció una actuación destacada con la que puso fin a los silbidos en el Santiago Bernabéu y envió un mensaje claro: si hay un jugador que debe ser intocable en el Real Madrid, ese es Arda Güler, según el diario"Marca" de España.

El diario continuó: "Pero hablemos de Diomande. Aún no sabemos si es una verdadera estrella o no, y eso es un problema cuando el valor del fichaje asciende a 140 millones de euros. Aunque el precio no es culpa suya, está claro que esta cifra le perseguirá durante mucho tiempo".

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"Marca" prosiguió: "Ante el Rayo Vallecano (el Madrid ganó 4-1), José Mourinho le dio a su jugador Diomande su primera oportunidad de salir como titular, pero pasó sin dejar una gran huella. Y volviendo al valor del fichaje, al jugador más caro de la historia del Real Madrid se le exigirá más que un par de buenos arranques por la banda derecha. Y quizás el problema resida en su posición, ya que Diomande está acostumbrado a jugar por la banda izquierda".

Y añadió: "Hasta ahora, la afición del Bernabéu le da su confianza y le trata con cariño, además de que el jugador al menos muestra grandes ganas de trabajar. Pero integrarlo en el once no será fácil, porque ante la presencia del tridente 'BMV' (Bellingham - Mbappé - Vinícius) intocable, tendrá que competir con Arda Güler, el mejor jugador del Real Madrid".

Bernardo juega mucho

Sin hacer ruido, Bernardo Silva se adueñó del partido, o más bien de su primera parte. Se puede pasar por alto el estado de relajación que aquejó al Real Madrid en la segunda mitad. Hasta el descanso, todo iba como el portugués quería.

El diario madrileño continuó: "Bernardo es el fútbol mismo. Lo lleva dentro, en los pies y en la cabeza. Formó dupla en el centro del campo con Valverde, y acabó dominando toda la medular, dejando a Fede el espacio para hacer lo que mejor sabe: liberarse y avanzar hacia el área rival. Si Mourinho hubiera juntado a Bernardo y Güler, habría sido perfecto, pero para desgracia de la afición del Bernabéu, no coincidieron sobre el terreno de juego".

Arda lo cambia todo

El turco saltó al campo a 15 minutos del final, y logró sacar a la afición del Bernabéu de su letargo, además de sacar a su equipo del sopor de la segunda mitad.

Y de repente, los jugadores del Real Madrid encontraron un compañero en cada rincón del campo. Güler estuvo siempre presente para dar apoyo y recibir el balón, y luego disparar con su pierna izquierda y generar peligro.

Fue una aparición corta, pero dejó en el Bernabéu un mejor sabor de boca, tras una segunda parte que fue digna de olvidar, según "Marca".

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