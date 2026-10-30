«¡Marca goles fáciles!»: La leyenda del Al-Hilal Mohamed Al-Deayea resta importancia al último triplete de Cristiano Ronaldo y señala a Joao Felix como el verdadero «corazón y alma» del Al-Nassr

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El exguardameta de Arabia Saudí y del Al-Hilal Mohamed Al-Deayea ha restado mérito al último triplete de Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr al afirmar que el veterano delantero depende en gran medida de sus compañeros para marcar goles en los que solo tiene que empujar el balón. En cambio, considera que Joao Felix, también internacional con Portugal, fue el verdadero artífice de la victoria liguera por 5-3 ante el Al-Kholood del jueves.

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La dupla portuguesa inspira la victoria en Riad

Ronaldo marcó tres goles en 15 minutos durante la segunda parte y Felix repartió cuatro asistencias en la victoria de Al-Nassr sobre Al-Kholood en Al-Awwal Park el jueves por la noche. Después de que Julien Domingues abriera el marcador en el minuto 16, los goles de Angelo Gabriel y Sadio Mane quedaron neutralizados por el tanto del empate de Antoine Essomba en el tiempo añadido de la primera parte. Sin embargo, el cinco veces ganador del Balón de Oro marcó en los minutos 66, 72 y 81 para sellar la victoria.

El mediapunta eclipsa al veterano y prolífico capitán

Esa rápida sucesión de goles, con dos remates a corta distancia y un cabezazo entre ambos, supuso el séptimo triplete del jugador de 41 años con Al-Nassr desde su llegada en 2023 y el 67.º de su carrera, tras sus etapas en el Real Madrid (44), Portugal (10), Manchester United (tres) y Juventus (tres). Tras celebrar el resultado, Ronaldo publicó en las redes sociales: «Gran victoria, gran actuación del equipo. ¡Feliz de ayudar con un triplete!».

Sin embargo, Al-Deayea, exportero de Al-Hilal, consideró que Felix merecía los elogios por dirigir el juego en la jornada 12 de la liga saudí. En declaraciones al programa de televisión Dawrina Ghair, Al-Deayea afirmó: «Este jugador [Felix] es un activo para toda la liga saudí, no solo para Al-Nassr. Es titular con la selección de Portugal, reúne todas las cualidades que se le exigen a un gran jugador y puede actuar en varias posiciones de ataque. Es el corazón y el alma del equipo, con todo el respeto a Cristiano Ronaldo, que marca goles fáciles gracias a los pases que recibe de los extremos».

Los elogios llegan acompañados de una advertencia sobre el mercado de invierno

Los goles del jueves elevaron la cuenta del nacido en Madeira a 985 tantos en su carrera, 49 más que Lionel Messi, segundo con 936, y a solo 15 de alcanzar la inédita cifra de 1.000. No obstante, Al-Deayea advirtió de que los posibles refuerzos de enero podrían complicar su carrera hacia ese hito antes de analizar cómo la táctica conservadora de Al-Kholood en la segunda parte acabó volviéndose en su contra.

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El exinternacional saudí continuó su análisis en el programa: «Si Cristiano no marca 15 goles antes del mercado de invierno y el club ficha a un nuevo delantero, no podrá alcanzar la barrera de los 1.000 goles.

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«La victoria de Al-Nassr sobre Al-Kholood era de esperar. En la primera parte, Al-Nassr marcó dos goles en unas seis ocasiones, mientras que Al-Kholood aprovechó sus dos únicas oportunidades para marcar también dos veces.

«Que Al-Kholood se replegara para defender en la segunda parte era completamente natural ante el potencial ofensivo de Al-Nassr. Sencillamente, no se puede resistir ante ellos y conservar un empate a 2-2. Cristiano hizo su parte y hoy debería haber marcado cinco goles si no le hubieran anulado dos tantos por fuera de juego.

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«Al-Nassr mereció la victoria y los tres puntos. Al-Kholood intentó conservar el empate replegándose en la segunda parte y, cuando te echas atrás de esa manera, acabas encajando muchos goles».

El histórico hito goleador está cada vez más cerca

La victoria en Al-Awwal Park mantiene a Al-Nassr segundo en la clasificación de la liga saudí, con 28 puntos después de 12 partidos, y le permite seguir presionando al líder. De cara a los próximos compromisos de noviembre, Ronaldo tratará de mantener su prolífica racha en la competición nacional tanto con su club como con su selección. A solo 15 goles de alcanzar las cuatro cifras, el veterano delantero podría llegar al histórico hito de los 1.000 tantos antes de que acabe el año.