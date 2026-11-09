Marc Guehi causa baja en la convocatoria de Inglaterra y Thomas Tuchel llama a un sustituto inesperado para los partidos de la Liga de Naciones

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El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, ha sufrido su primer contratiempo importante por problemas físicos antes del próximo parón de selecciones: Marc Guehi se ha caído oficialmente de la convocatoria. El defensa del Manchester City no podrá disputar los dos partidos de la Liga de Naciones al no haberse recuperado de un problema de cadera. Dan Burn, del Newcastle United, ha sido convocado para sustituirle.

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Guehi sufre un problema en la cadera

El central de 26 años tuvo que ser sustituido al descanso durante la reciente derrota del Manchester City ante el Nottingham Forest. Las pruebas posteriores confirmaron la gravedad de su problema en la cadera y descartaron oficialmente al canterano del Chelsea para los compromisos internacionales.

Mientras el resto de la selección de Inglaterra se concentraba el lunes en las instalaciones de entrenamiento del Tottenham, la Federación Inglesa de Fútbol confirmó la baja del defensa. Burn, el espigado defensa del Newcastle, ha sido convocado para cubrir su ausencia en los próximos enfrentamientos contra Croacia y España.

Burn regresa a la selección

El regreso de Burn a la selección supone un giro importante para el defensa del Newcastle. Tras haber sido una figura destacada en la campaña de Inglaterra en el Mundial, el veterano había quedado fuera de las dos convocatorias anteriores de Tuchel.

Pese a que recientemente ha puesto el foco en dar oportunidades a jugadores más jóvenes de cara a la Eurocopa 2028, Tuchel dejó claro la semana pasada que seguía contando con Burn. Ahora ha vuelto a convocarlo de inmediato para reforzar la defensa de la selección absoluta.

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Tuchel sopesa sus opciones en la portería

Más allá de los cambios en defensa, Tuchel tiene una decisión difícil bajo palos. Aunque Jordan Pickford sigue siendo el titular habitual, los minutos que James Trafford disputa regularmente con su club han intensificado la competencia por el puesto.

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«No, él es [el titular]. Pero nada ha cambiado», explicó Tuchel sobre la situación de Pickford. «También hay competencia en ese puesto. Y Traff juega con regularidad ahora, que es lo que queríamos. James Trafford lo hizo bien. Se repartieron los partidos la última vez. No estoy seguro de qué haremos. Es posible que volvamos a hacerlo».

El seleccionador subrayó la importancia de poner a prueba a sus alternativas en la portería en partidos de gran exigencia. Añadió: «¿Qué pasa si Jordan Pickford se lesiona? ¿Qué pasa si no está disponible? Así que es mejor probarlo».

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Se acercan los retos de la Liga de Naciones

Inglaterra ultimará ahora su preparación en el norte de Londres antes de afrontar un exigente calendario en la Liga de Naciones. Los próximos partidos contra Croacia y España serán pruebas cruciales para evaluar la evolución táctica de Tuchel.

Con Guehi de baja, Burn estará deseando aprovechar su oportunidad y demostrar que todavía puede contribuir al más alto nivel. Mientras tanto, los aficionados estarán muy pendientes de si Pickford o Trafford ocupa la portería en estos encuentros de máxima exigencia.