Marc Cucurella sorprende tras el tatuaje de De la Fuente también con un peinado completamente nuevo

Un look completamente nuevo para Marc Cucurella. Tras el Mundial, ya se hizo, como había prometido, un tatuaje de la cabeza del seleccionador español Luis de la Fuente, pero ahora también se ha deshecho de su característica mata de rizos.

«Un pequeño tatuaje de la cara de Luis de la Fuente», prometió Cucurella antes de la final del Mundial, en caso de que España la ganara. Y así fue, porque gracias a un gol de Ferran Torres en la prórroga, España se proclamó nueva campeona del mundo.

Cucurella ha demostrado ser un hombre de palabra, porque poco más de una semana después ya luce la cabeza de De la Fuente tatuada en la parte superior del brazo. Por cierto, Lamine Yamal también hizo una promesa: si España ganaba el Mundial, se dejaría crecer la barba y el bigote durante tres semanas. Sin embargo, parece que el extremo aún no ha empezado con ello.

Para Cucurella, solo un tatuaje no era suficiente, y la flamante incorporación del Real Madrid también ha estrenado ya un peinado renovado. Su característica mata de rizos ha dado paso a unas largas trenzas.

Eso resulta algo llamativo, ya que el lateral izquierdo ha jugado toda su carrera con esos rizos tan reconocibles. Cucurella lo hacía por su hijo autista, que de esa manera podría reconocerlo fácilmente sobre el campo.

«Tengo un hijo con autismo. Ojalá no tuviera nada de dinero, con tal de que mi hijo estuviera sano. Me dejo crecer el pelo porque a él le gusta, pero también para que me reconozca si alguna vez me pierde de vista en el campo», explicó Cucurella.