Marc Cucurella no cierra la puerta a su regreso al Barcelona: "Veremos"

El carrilero zurdo, hoy en el Getafe, no descarta regresar en el futuro al Barcelona que le vio nacer deportivamente.

Marc Cucurella concedió una entrevista a Radio Marca para repasar su evolución como futbolista y las aspiraciones individuales y colectivas como jugador del en el tramo inicial de .

Selección absoluta

"Es complicado llegar y hay muy buenos jugadores. Yo la Selección me la tomo como un premio y si me llama Luis Enrique disfrutaré y aprenderé".

"Por circunstancias ajenas a mí no pude demostrar mi fútbol en el Barça, pero eso me ha servido para crecer con el y el Getafe. No dependió de mí seguir en Barcelona. Si algún día se da la oportunidad... ya lo veremos".

Getafe

"Está claro que el estilo del Getafe es distinto al de La Masía. Pero amoldarme al juego de Bordalás me ha hecho crecer y es positivo para mí. Tener diferentes registros hace que salga ganando".

Manías

"Mi pareja me compró los calzoncillos de Los Simpsons y yo al principio era reticente, pero marqué gol en pretemporada, repetí y marque... ¡Se han convertido en los de la suerte!".

Previsiones en LaLiga

"Estamos haciendo unos años muy buenos en el Getafe, me viene muy bien su estilo de juego y si en la temporada pasada nos quedó la espinita clavada, este año queremos terminar bien".