Marc Cucurella: «Me tienen en el punto de mira. No podré volver a jugar allí nunca más»

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Marc Cucurella ha hecho unas declaraciones polémicas sobre Alemania. El lateral izquierdo del Real Madrid cree que los alemanes descargan contra él la rabia que les dejó la Eurocopa 2024.

Cucurella fue el lateral izquierdo de España en la Eurocopa de 2024. En cuartos de final, el equipo se enfrentó a Alemania, anfitriona del torneo.

El partido terminó con una victoria de España por 2-1. Mikel Merino marcó el gol decisivo en el último minuto de la prórroga.

Tras aquel encuentro, Cucurella se convirtió en el blanco de las críticas en Alemania. Un disparo de Niclas Füllkrug impactó de lleno en el brazo del lateral izquierdo del Real Madrid, pero el equipo arbitral consideró que no había mano punible.

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Recientemente, Cucurella disputó un amistoso con el Real Madrid contra el Schalke 04 en Gelsenkirchen. Durante aquel partido, los aficionados alemanes presentes lo abuchearon constantemente.

«La tienen tomada conmigo. Quieren descargar su rabia contra mí. Nunca podría jugar en la liga alemana», afirma Cucurella en declaraciones a Cadena SER.

Sin embargo, el defensa de 28 años no se deja intimidar por los aficionados alemanes. «Yo sigo a lo mío. No le doy demasiada importancia», concluye el exjugador del Chelsea y el Brighton.