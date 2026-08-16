El Real Madrid cerró su preparación para la nueva temporada con una convincente victoria ante el Schalke, en un partido que dejó más de una señal positiva para el entrenador José Mourinho, tras contar con la participación de varios de los nuevos fichajes, además del regreso de piezas clave a sus planes, encabezadas por Jude Bellingham y Thibaut Courtois.

El encuentro presenció el debut del nuevo trío formado por Ibrahima Konaté, Marc Cucurella y Amadou Diawara, mientras que Cucurella participó en el minuto 61 y logró dejar una buena impresión durante los minutos que disputó, pese a incorporarse al ambiente del partido en unas circunstancias que no fueron sencillas.

Tras el encuentro, Cucurella expresó su gran satisfacción por su inicio con el Real Madrid, subrayando que el equipo ofreció un partido sólido y logró un resultado ideal antes del arranque de la temporada.

Y dijo: «Estoy muy contento, y creo que fue un gran partido para todos. Es un resultado excelente antes del comienzo de la temporada. La espera ha sido larga, y estoy deseando que empiece la Liga».

El lateral español se había incorporado al equipo más tarde que el resto de los jugadores, tras su participación en la final del Mundial con la selección de su país, antes de fichar por el Real Madrid e iniciar una nueva etapa en su carrera, algo que consideró el fruto de largos años de trabajo.

Cucurella dijo sobre este camino: «Hay mucho trabajo duro detrás de todo esto, y todo el esfuerzo realizado a lo largo de estos años ha merecido la pena», subrayando al mismo tiempo que sus compañeros le ayudaron a adaptarse rápidamente dentro del grupo.

El lateral español añadió que los jugadores del Real Madrid le dieron la bienvenida a él y a los nuevos fichajes de una manera especial, diciendo: «Todos son geniales, y le han facilitado a todos la incorporación al equipo», antes de dirigir un mensaje a la afición del club, subrayando que ha recibido un gran número de mensajes desde su fichaje, y que dará todo lo que tiene por la camiseta blanca.