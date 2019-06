Maradona se ofreció a dirigir Manchester United ¡y liquidó a Pogba!

Diego se postuló para ser entrenador del conjunto inglés, equipo del que dejaría afuera a una de sus figuras: "No trabaja lo suficientemente duro".

Maradona habla y el mundo se hace eco de sus palabras. Mucho más si se ofrece a devolverle la gloria a ¡dejando afuera a una de sus principales figuras!

Desde , el técnico de dio una exclusiva entrevista en la que, entre otras cosas, se ofreció para ocupar el lugar que actualmente tiene Ole Gunnar Solskjaer y que dejó José Mourinho hace algunos meses.

"Si Manchester (United) necesita un entrenador, yo soy el hombre para hacerlo", dijo el astro argentino a FourFourTwo y agregó: "Sé que venden muchas camisetas en todo el mundo, pero también necesitan ganar trofeos. Puedo hacer eso por ellos".

Pero eso no fue todo, Diego se puso en la piel de entrenador de los Diablos Rojos y hasta delineó un plantel ¡sin Pogba! "En el United me gustó Ander Herrera. ¿Paul Pogba? No trabaja lo suficientemente duro ", fue lapidario.

Además, reconoció que en una época era fanático del United, pero que eso cambió. "El Manchester United solía ser mi equipo inglés favorito, con tantos grandes jugadores y un gran equipo con Alex Ferguson, pero ahora tengo que decir . Sé que no debería cambiar así, pero es por el Kun. Hablamos mucho y él juega en un muy buen equipo". ¿Le darán la oportunidad de Diego en ?