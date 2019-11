Maradona se despidió de Gimnasia

A través de un comunicado en Instagram, Diego explicó su situación, confirmó su salida y envió un mensaje de aliento para los jugadores y los hinchas.

La alegría por el regreso de Diego Armando Maradona duró apenas dos meses. Y es que luego de algunas internas políticas dentro de la institución, el Diez decidió dejar la dirección técnica de Gimnasia ocho partidos después de haber asumido.

El primero en comunicarlo fue Guillermo Pellegrino, presidente de la institución, y, horas más tarde, Diego confirmó su salida horas más tarde a través de sus redes sociales, al mismo tiempo que explicó su punto de vista de la situación.

"Tomo esta decisión con todo el dolor del alma, porque el presidente Gabriel Pellegrino no va a presentarse en las próximas elecciones.Sinceramente me sorprendió que no lo haga. Conversé con él, y luego de escucharlo, tengo que dar un paso al costado", contó en su cuenta de Instagram. "Estábamos encontrando el camino para que Gimnasia se quede en Primera. Este era el momento de continuar con el proyecto, de buscar los refuerzos necesarios. En cada charla que teníamos con el presi, coincidíamos en que hubiese unidad, para buscar todos juntos el objetivo soñado. Pero lamentablemente no pudo ser", agregó.