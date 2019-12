Maradona: "Me gustaría Gareca como técnico para Boca y Heinze en la Selección"

El entrenador de Gimnasia habló de todo en una nota exclusiva con TyC Sports: el Xeneize, River, Argentina, Riquelme y Messi.

Diego Maradona le brindó una entrevista exclusiva al programa Líbero de TyC Sports en la que repasó varios temas, entre ellos la actualidad de Boca, River y la Selección argentina. Además, habló de su relación Lionel Messi y Juan Román Riquelme.

Sobre la actualidad del Xeneize opinó: “Me gustaría Gareca como técnico para Boca”. También criticó a Lionel Scaloni y postuló a Heinze como DT de la Albiceleste. "Me gustaría que tenga una oportunidad", dijo.

Es conocido que su relación con Riquelme no es la mejor y no cree que pueda complir un buen rol como dirigente. Sin embargo, lo destacó por su época de futbolista: “Si hay algo que valorar de Riquelme es que nos dio títulos. Yo no hablo del vestuario porque no estaba".

El Diego volvió a afirmar su amor por Boca, aunque también resaltó lo que está haciendo en River Marcelo Gallardo, a quien señaló como el mejor entrenador del fútbol argentino, y eligió a Nacho Fernández como el futbolista más destacado.

Por último, dijo que no le enseñó a patear tiros libres a Messi. “Yo le dije como tenía que poner el pie, el resto es mérito de él”, concluyó Maradona.