¿Maradona era derecho? El imperdonable error en la grabación de la serie de Diego

Dalma, la hija mayor del entrenador de Gimnasia, denunció que debieron editar lo grabado para "Sueño Bendito" por hacer diestro al 10.

Cuando se piensa en Diego Maradona en su época dorada como futbolista, lo primero que aparece es su prodigioso pie zurdo, una marca registrada y probablemente el más famoso del mundo. Por eso, sería imperdonable imaginar al 10 como diestro, pero ocurrió.

En una larga entrevista con el programa Intrusos, fue Dalma Maradona quien denunció lo ocurrido durante las grabaciones de "Sueño Bendito", la serie que produjo Amazon en su idea por competir con Netflix y captar al público futbolero, al igual que con "El Presidente". “El actor pateaba con la derecha y cuando se dieron cuenta lo tuvieron que arreglar con computadora. Eso marca que el foco está en el escándalo y no en su carrera", detalló la hija más grande del 10 y Claudia Villafañe.

Las palabras tienen que ver con un extenso descargo que hizo contra el "entorno" del entrenador de Gimnasia, club con el que firmó su contrato la semana pasada luego de un cruce entre la dirigencia y Matías Morla, abogado y justamente el principal apuntado y responsable de que Diego haya aceptado la producción que repasará distintos momentos de su vida, pero del cual ya trascendió una parte del guión que mostrará con su internación en Punta del Este a principios del 2000, con foco en el consumo de cocaína.

Según Dalma, es este entorno el que le cambia el número de teléfono para que no puedan comunicarse con él y, sobre todo, que hable con su nieta . "Les da miedo que les hablemos mal de ellos. Y papá no se da cuenta que le cambian el número, entonces piensa ‘qué raro que me dejaron de llamar’. Y ellos dicen ‘no es raro’ y le llenan la cabeza en contra de nosotras”.

Y respecto a Sueño Bendito, la producción contrató a Nicolás Goldschmidt para que interprete al astro en su infancia y adolescencia, pero al ver que no podía actuar como zurdo, debió retocarlo en la edición.