Maradona: "El plantel de Dorados es mejor que el que tuve en la Selección argentina"

El Diez se emocionó con la clasificación de su equipo a los octavos de final de la Copa MX y dejó otra de sus frases para la posteridad.

La clasificación de Dorados de Sinaloa a los octavos de final de la Copa MX emocionó tanto a Diego Armando Maradona, que hasta se animó a decir que el plantel que dirige actualmente en la segunda división de México es mejor que el que tuvo en la Selección argentina, donde dirigió a Lionel Messi, Sergio Agüero, Juan Sebastián Verón y otras grandes figuras mundiales.

"Sin duda estoy muy contento por el rendimiento de mis jugadores. Todos se mataron en cancha, te puedo decir que tengo un plantel mejor que el de cualquier otro equipo al que haya dirigido, aun mejor que el de la Selección argentina", aseguró el Diez después del empate 1-1 frente a Querétaro que le aseguró a Dorados el primer puesto del Grupo C y lo metió entre los mejores 16 de la Copa local.

"Acá no hay diferencia entre edades o entre quién juega Liga o Copa, esa es la competencia linda que he logrado dentro del plantel. La derrota contra Atlante ya la superamos, lo demostramos en la cancha. Aquí no hay suplentes o titulares, cada uno jugó hoy de maravilla", concluyó Maradona.

En la próxima instancia, el equipo del Diez se enfrentará contra Atlas, rival de Primera División, a partido único. Si supera esa instancia, se jugará el paso a las semifinales frente al ganador del duelo entre Pumas y Zacatepec..