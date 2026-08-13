El mexicano Julián Quiñones, delantero del Al Qadisiyah, mantuvo su destacado nivel con el equipo tras protagonizar la emocionante victoria por 3-1 sobre el Al Shabab, este jueves por la noche, en el marco de la primera jornada de la Roshn Saudi League.

El Al Shabab fue quien abrió el marcador, antes de que el Al Qadisiyah remontara el resultado gracias al brillo de Quiñones, que dio la asistencia del primer gol a Mohammed Abu Al Shamat y luego se encargó de anotar personalmente el segundo tanto.

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La influencia del delantero mexicano no se limitó a contribuir a la victoria, ya que siguió escribiendo cifras históricas con la camiseta del Al Qadisiyah desde su llegada al equipo, confirmando su condición de uno de los elementos ofensivos más destacados de la plantilla.

Según la red de estadísticas futbolísticas Opta, Quiñones anotó y dio una asistencia decisiva en un mismo partido en 6 encuentros de la liga profesional con la camiseta del Al Qadisiyah, la cifra más alta para cualquier jugador en la historia del club en la competición.

Quiñones supera por amplio margen al jugador del Al Qadisiyah más cercano en esta cifra, ya que el brasileño Bismarck Ferreira logró la misma hazaña en apenas 3 partidos, confirmando así una vez más que el delantero mexicano es una de las armas más importantes del equipo en la Roshn League.

Cabe recordar que Quiñones se coronó como máximo goleador de la pasada edición de la Roshn League, con un registro de 33 goles, superando por un solo tanto al inglés Ivan Toney, delantero del Al Ahli.