Manuel Neuer vuelve a la alineación titular de Alemania contra Curazao tras 710 días

El seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, confirmó el sábado, en la rueda de prensa previa al partido del Mundial contra Curazao, que Manuel Neuer será titular. El legendario portero, retirado de la selección tras la Euro 2024, regresa para el encuentro ante el equipo de Dick Advocaat, por lo que se le prefiere sobre Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) y Alexander Nübel (VfB Stuttgart).

Neuer se retiró de la selección tras perder con España en la Euro 2024, pero Nagelsmann lo convenció para que dispute un último Mundial.

La prensa alemana ya lo daba por hecho y el seleccionador lo ha confirmado. Así, 710 días después de la eliminación en la Eurocopa contra España, Neuer volverá a ser titular con Alemania.

Neuer ha tenido una temporada exitosa con el Bayern, con el que se proclamó campeón. En la Liga de Campeones, el club cayó en semifinales ante el París Saint-Germain. En las últimas semanas, el veterano de 40 años se ha recuperado de una lesión en la pantorrilla.

«Necesitamos a Neuer en plena forma para disputar un Mundial fantástico. Sin duda, está listo para jugar y ha mejorado mucho», afirma Nagelsmann sobre sus molestias en la pantorrilla. «Antes no tenía mucho ritmo, pero ahora sí».

Además, confirmó que Nathaniel Brown y Jamal Musiala serán titulares. Brown, próximo fichaje del Bayern, impresionó ante Estados Unidos y ocupará el lugar de David Raum.

Musiala, con varias lesiones este curso, usará estos días y el amistoso ante Curazao para recuperar su mejor nivel. «Para un gran Mundial necesitamos a Jamal en plenitud. Debe sumar minutos y los tendrá mañana», sentenció Nagelsmann.