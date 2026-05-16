«Manuel Neuer protagoniza un espectacular regreso en el Mundial de 2026»

El regreso de Manuel Neuer a la selección alemana está más cerca que nunca. El seleccionador, Julian Nagelsmann, lo ha incluido en la prelista de 55 jugadores para el Mundial.

Neuer había anunciado su retiro de la selección tras la Euro 2024, pero sus recientes actuaciones con el Bayern reavivaron los rumores.

Según Sky Sport, las conversaciones entre ambos están en pleno apogeo y el guardameta habría planteado su regreso como titular.

«Su regreso al Mundial, quizá como titular o al menos como suplente, es ahora una opción muy concreta», revela el periodista Florian Plettenberg. «Las conversaciones llevan días».

La Federación Alemana debía entregar a la FIFA, como máximo el lunes, la lista preliminar de 55 jugadores; solo quienes aparezcan en ella podrán integrar la convocatoria final.

Se espera que Nagelsmann anuncie la lista definitiva el 21 de mayo.

Neuer ha jugado 124 partidos con Alemania y es uno de los porteros más exitosos del fútbol alemán. Su punto más alto fue ganar el Mundial 2014 ante Argentina.

El presidente del Bayern, Herbert Hainer, habló el jueves sobre el posible regreso de Neuer: «En los últimos partidos hemos visto que, a sus cuarenta años, Neuer sigue siendo un gran portero. Me alegra que los mejores jugadores estén en un Mundial, pero eso lo deben decidir él y Julian Nagelsmann».

El miércoles se supo que Neuer está a punto de renovar un año su contrato con el Bayern, que ahora vence en 2027.