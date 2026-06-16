Manuel Neuer incumplió el reglamento y podría ser sancionado por la FIFA

Manuel Neuer infringió las normas de indumentaria. Durante el Alemania-Curazao (7-1) llevó una camiseta interior blanca bajo su equipación verde, algo prohibido por el reglamento oficial.

El domingo, en el partido contra Curazao, el portero lució una equipación verde y, debajo, una camiseta interior blanca, lo que viola las normas de la FIFA.

Antes del encuentro, el utillero le dio una camiseta de manga larga, pero la rechazó.

Entonces las cortó, dejando a la vista el interior blanco. La norma permite usar camiseta interior, pero debe ser del mismo color que la equipación. No fue el caso.

Queda por ver qué sanción le impondrá la FIFA al portero del Bayern de Múnich.

Alemania goleó a Curaçao el domingo y el sábado se medirá a Costa de Marfil, antes de enfrentar a Ecuador el jueves siguiente.