Goal.com
En directoEntradas
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Bart DHanis

Traducido por

Manuel Neuer incumplió el reglamento y ahora arriesga una fuerte sanción de la FIFA

Alemania

Manuel Neuer infringió las normas de indumentaria. El portero alemán usó una camiseta interior de otro color en el partido Alemania-Curazao (7-1), lo cual está prohibido por el reglamento.

El domingo, en el partido contra Curazao, el portero lució un uniforme verde y, debajo, una camiseta blanca, combinación que viola las normas de la FIFA.

Antes del encuentro, el utilero le dio una camiseta de manga larga, pero Neuer la rechazó.

Entonces cortó las mangas, dejando a la vista el interior blanco. La norma permite usar camiseta interior, siempre que sea del mismo color que la equipación, lo que aquí no se cumplía.

La FIFA deberá decidir ahora qué sanción impone al portero del Bayern de Múnich.

World Cup
Alemania crest
Alemania
ALE
Ivory Coast crest
Ivory Coast
CIV

El sábado se medirá a Costa de Marfil y el jueves a Ecuador.

Anuncios