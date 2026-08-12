Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr saudí y de la selección de Portugal, dirigió un mensaje de apoyo y condolencias a su rival histórico Lionel Messi, estrella de Argentina, tras el fallecimiento de su padre Jorge Messi a los 68 años, en un gesto humano que superó la larga rivalidad entre dos de las figuras más destacadas del fútbol en la historia.

Jorge Messi falleció la semana pasada tras una larga lucha contra la enfermedad, mientras que el capitán de la selección argentina publicó un emotivo mensaje a través de Instagram en el que habló sobre la pérdida de su padre y el gran papel que desempeñó en su vida y en su trayectoria futbolística.

Ronaldo apoya a Messi en su difícil momento

Pese a los años de intensa rivalidad entre Ronaldo y Messi por el liderazgo del fútbol mundial, la estrella portuguesa quiso estar al lado de su rival en este difícil momento.

Ronaldo respondió al mensaje de Messi con palabras breves pero cargadas de apoyo, al escribir: "Un gran abrazo para ti y para tus seres queridos en este difícil momento, Leo. Mantente fuerte".

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El mensaje de Ronaldo llega para confirmar que la rivalidad dentro del campo no anula el lado humano fuera del terreno de juego, después de que durante años los uniera una de las rivalidades individuales más célebres en la historia del deporte.

Messi despide a su padre con palabras conmovedoras

Messi había expresado su profundo dolor tras la partida de su padre, en un extenso mensaje en el que reveló la dificultad de aceptar la idea de su ausencia y de no poder volver a hablar con él.

La estrella argentina dijo: "Papá, todavía no puedo creer que te hayas ido. No me caigo, o mejor dicho, no quiero caerme".

Y añadió: "Me resulta muy difícil imaginar que no volveré a verte, y que ya no hablaremos juntos. Sé que estabas sufriendo, y que quizás esto era lo mejor para ti, pero te fuiste demasiado pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos".

Y continuó Messi, recordando uno de los deseos de su padre: "Me pediste mucho que jugara en el último Mundial, y en los días previos justo a su inicio tu estado comenzó a deteriorarse enormemente".

"No sé qué haré sin ti"

Messi reveló la magnitud del vacío que dejó la partida de su padre en su vida, al decir: "No sé qué haré sin ti, ni sé cómo seguiré adelante".

Y añadió: "Solo jugaba al fútbol, y ahora tengo muchas dudas sobre si seguiré haciéndolo por más tiempo".

El capitán de Argentina recordó el papel que desempeñó su padre a su lado desde sus inicios, preguntándose en un conmovedor mensaje: "¿Por qué no pudiste aguantar un poco más, para que pudiéramos terminar el viaje juntos?".

Su padre, compañero de viaje desde los inicios

Messi estuvo unido a su padre por una relación muy estrecha a lo largo de toda su vida, y Jorge estuvo presente en las distintas etapas de su trayectoria, desde sus inicios con el Newell's Old Boys hasta la cima del fútbol mundial.

Jorge no fue solo el padre de la estrella argentina, sino que desempeñó un papel fundamental en la gestión de su carrera, ya que fue su agente y una de las personas más destacadas que lo acompañaron en sus decisiones futbolísticas, además de tener un papel importante en la gestión de los aspectos comerciales vinculados al nombre de Messi.

Messi había señalado en su mensaje que la felicidad de su padre estaba ligada a ver a su familia bien, y en particular a seguirlo mientras jugaba al fútbol, una costumbre que lo acompañó desde su infancia hasta su llegada a la cima de la gloria futbolística.

Y en este triste momento, desapareció el ambiente de rivalidad entre Messi y Ronaldo, y en su lugar surgió un mensaje humano de una de las mayores estrellas del fútbol a su rival histórico, asegurándole que las condolencias van más allá de los límites de los estadios.

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