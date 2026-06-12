Mantente conectado en toda Norteamérica: guía de las mejores tarjetas eSIM y SIM para viajar al Mundial

El torneo más ambicioso de la historia del fútbol ha comenzado y se extiende por todo un continente. Por primera vez, 48 selecciones luchan por la gloria mundial en un formato de 104 partidos que promete más emoción, goles y desplazamientos que nunca. Aficionados de todo el mundo han viajado a Norteamérica para presenciar la historia, llenando estadios desde la costa este de Estados Unidos hasta los altos de México y las ciudades canadienses.

Con 16 sedes a miles de kilómetros de distancia, moverse exige más que entradas y camisetas. Los hinchas cruzan fronteras, gestionan varios husos horarios y toman largos vuelos para seguir a sus selecciones en la fase de grupos. Esta logística sin precedentes convierte la conectividad digital en la herramienta más valiosa del aficionado.

Ya no se trata solo de seguir los resultados: necesitas datos para entrar al estadio, moverte en transporte público y compartir tus momentos desde la grada. Las tarifas de roaming pueden vaciar tu bolsillo en un pestañeo, así que mejor busca opciones locales asequibles. GOAL te resume cómo conseguir la mejor conexión para que solo tengas que preocuparte del partido.

El dilema de la conectividad transfronteriza

Si planeas cruzar fronteras, una eSIM regional o un plan transfronterizo es la mejor opción. Proveedores como ByteSim y Roamless ofrecen paquetes para todo Norteamérica, por lo que podrás moverte entre Estados Unidos, Canadá y México sin cambiar de tarjeta.

Si prefieres tarjetas SIM físicas, puedes comprarlas a tu llegada en aeropuertos internacionales o en tiendas locales, aunque te limitarán a una sola red y deberás cambiarlas en cada frontera. A continuación, un desglose de las mejores opciones de conectividad para cada región anfitriona.

Estados Unidos

Estados Unidos alberga 11 ciudades anfitrionas, entre ellas Nueva York, Nueva Jersey, Los Ángeles, Miami y Dallas. Sus redes móviles son muy rápidas, pero la infraestructura de los estadios puede colapsar cuando decenas de miles de aficionados transmiten vídeo al mismo tiempo.

Las mejores opciones de eSIM para EE. UU.

Por su equilibrio entre precio y rendimiento, Nomad es la mejor opción global para viajar por Estados Unidos. Ofrece paquetes de datos generosos, con precios muy competitivos en sus planes de 20 GB y 50 GB, ideales para quienes se quedan durante toda la fase de grupos.

Si buscas seguridad, Saily, respaldado por NordVPN, ofrece planes de datos con protección web. Brinda 5 GB diarios a alta velocidad, luego reduce la velocidad, por lo que es una opción económica. Si necesitas llamar a hoteles o coordinar viajes compartidos, Airalo destaca, pues ofrece una eSIM estadounidense con número local para voz y SMS. Con eSIM.sm tienes 1 GB durante 7 días desde 3 $.





Tarjetas SIM físicas locales

Si tu móvil no admite activación digital, usa una SIM prepago de las tres redes locales:

T-Mobile: Ofrece las velocidades 5G más rápidas en áreas metropolitanas, ideal para estadios en ciudades como Atlanta y Los Ángeles.

Verizon: Ofrece la cobertura global más completa, ideal para viajes por carretera entre ciudades sede.

AT&T ofrece un equilibrio fiable con cobertura nacional constante y buen rendimiento cerca de los recintos.

México

El fútbol es una religión en México y los partidos en el histórico Estadio Azteca de la Ciudad de México, así como los encuentros en Guadalajara y Monterrey, ofrecerán algunos de los ambientes más electrizantes del verano.

Las mejores opciones de eSIM para México

Airalo y Holafly lideran el mercado digital para quienes cruzan la frontera. Airalo se conecta a redes locales de primera calidad, así que tendrás señal incluso en zonas abarrotadas. Holafly es ideal para grandes consumidores de datos, pues ofrece paquetes ilimitados según los días de viaje. Con eSIM.sm, obtienes 1 GB durante 7 días desde solo 3 $.





Tarjetas SIM físicas locales

Si prefieres una SIM física, puedes comprarla en OXXO o en los quioscos del aeropuerto a tu llegada. Las redes principales son:

Telcel: el rey de la cobertura en México. Ofrece la red más sólida y señal de datos fiable incluso en estadios abarrotados.

Movistar: Ofrece paquetes de prepago asequibles que funcionan bien en los principales centros urbanos, aunque la cobertura puede disminuir en las zonas rurales entre las ciudades sede.

AT&T México: Integración fluida si viajas entre Estados Unidos y México, con datos en ambos países sin cargos extra.

Canadá

Desde el estadio de Toronto hasta la costa oeste de Vancouver (BC Place), Canadá alberga partidos clave. Su infraestructura de telecomunicaciones es avanzada, aunque los precios de datos suelen ser más altos que en países vecinos.

Mejores opciones eSIM para Canadá

En Canadá, usa un proveedor de datos digitales para evitar las caras tarifas turísticas. Nomad y Ubigi ofrecen paquetes cortos que evitan el roaming local. Ubigi destaca porque da acceso inmediato a 5G en redes locales sin coste extra, con la velocidad y baja latencia necesarias para subir vídeos al instante. Con eSIM.sm, tienes 1 GB durante 7 días desde solo 3 $.

Tarjetas SIM físicas locales

Si prefieres una tarjeta física, visítalos en sus puntos de venta o quioscos del aeropuerto.

Rogers: cobertura excepcional en estadios gracias a sus inversiones en infraestructura deportiva en las principales ciudades canadienses.

Bell: Ofrece redes de datos de alta velocidad y gran fiabilidad en Ontario y Columbia Británica.

Telus comparte infraestructura con Bell, por lo que tendrás cobertura amplia en todo el país.

Guía de uso de datos para el torneo

Para elegir el plan correcto, considera cuánto consumen tus actividades el día del partido: usar mapas, subir vídeos a redes o gestionar entradas digitales puede agotar tu datos rápido.

Actividad Consumo estimado de datos Entradas digitales y acceso al partido Consumo mínimo, pero necesita conexión estable en los accesos. Navegación con Google Maps Aproximadamente 5 MB por hora de guía de ruta activa Subidas de vídeos a redes sociales Entre 100 y 200 MB por vídeo en alta definición Navegación web y noticias de fútbol Alrededor de 50 MB por hora de lectura ocasional y consulta de resultados Llamadas de voz y videollamadas por WhatsApp Cerca de 5 MB por minuto en videollamadas con amigos.

Lista de verificación de activación y preparación

Para evitar problemas técnicos el día del partido, sigue estos pasos antes de viajar:

Comprueba que tu operador haya desbloqueado tu teléfono. Los dispositivos con contratos activos suelen estar bloqueados y no aceptan SIMs extranjeras ni eSIM. Confirma la compatibilidad con eSIM: comprueba que tu dispositivo admite chips digitales. La mayoría de los smartphones modernos son compatibles. Antes de salir, descarga la app de tu proveedor, instala el perfil digital y programa el plan de datos para que se active al llegar.